Detinguts dos homes per agredir un altre i deixar-li inconscient en ple carrer a València

L'arrest dels presumptes autors dels fets, dos joves de 19 i 21 anys amb antecedents policials, es va produir aquest dilluns a la vesprada a València, set hores després d'haver-se comès l'agressió.

Els fets van ocórrer sobre les 12.30 hores quan els agents que realitzaven tasques de prevenció van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigiren a un carrer del barri de Benicalap de València on, pel que sembla, una persona havia patit una forta agressió per part de dos homes.

Els policies van localitzar en el lloc un home tirat en el sòl amb la cara ensanguinada, per la qual cosa els agents van sol·licitar la presència dels serveis sanitaris que ho van traslladar a un hospital en presentar diverses peces dentals trencades i precisava de diversos punts de sutura en el pòmul dret.

Segons les investigacions realitzades pels policies, diverses persones haurien agredit la víctima, que va rebre colps en la cara, va caure al sòl i va perdre el coneixement i suposadament va seguir rebent patades per a posteriorment fugir els agressors.

Després de realitzar les indagacions oportunes i amb les característiques físiques dels sospitosos, així com coneixedors dels llocs que pogueren freqüentar, els agents es van dirigir al domicili d'un d'ells, que va ser detingut quan eixia de la vivenda, a les 19.30 hores.

Una hora després, els policies van localitzar l'altre sospitós en la via pública prop del seu domicili i també va ser arrestat. A tots dos se'ls atribueix un delicte de lesions.