PSOE acusa a la Junta de falta de lealtad hacia los castellanoleoneses y diligencia ante la pandemia

En una pregunta formulada en el Pleno de las Cortes de este martes, Sánchez ha reivindicado la lealtad como "ser honestos, decir la verdad y tener respeto", para apuntar a continuación que los miembros de la Junta, encabezados por su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, "no han tenido diligencia", una falta "clamorosa" con la que "no hay sector" que no esté de acuerdo.

Así, ha acusado al Ejecutivo regional de acudir a la sesión de control para proponer "lo mismo que habían propuesto hace 15 días". "Lo mismo en mitad de una pandemia", ha lamentado la política socialista, quien ha contrapuesto esto al "plan socioeconómico ambicioso" que, según ha alabado, propuso el líder de su partido en la Comunidad, Luis Tudanca.

En su pregunta parlamentaria, Ana Sánchez ha lamentado que la "única" respuesta a ese plan por parte de Fernández Mañueco fuera mandar a los socialistas "a buscar fondos". "Lealtad es ponerse manos a la obra, trabajar con discreción, seriedad y rigor", ha subrayado antes de compadecer a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, por su "esfuerzo" dentro de un Gobierno "con un modelo heredado de los últimos 30 años" que "ha desmantelado la sanidad pública", por lo que ha considerado a la titular de la Consejería como "un llanero solitario" en el Gabinete autonómico.

Frente a esto, ha ensalzado la "honestidad" de los alcaldes socialistas de la región que "cuando tenían un problema llamaban a la Junta en lugar de a los medios de comunicación".

Por último, ha pedido valentía a los miembros de la Junta para convencer al presidente de que "anteponga los intereses de Castilla y León a los espurios intereses" del presidente del PP nacional, al que se ha referido como "el suicida" Pablo Casado, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que ha calificado de "ameba" Isabel Díaz Ayuso.

"DISGUSTOS"

El encargado de responder a Sánchez ha sido el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, quien ha reivindicado la "lealtad" del Ejecutivo autonómico hasta el punto de "haber costado disgustos" a los dos partidos que lo conforman, PP y Cs, por mantener sus criterios en la gestión de la crisis sanitaria.

Igea ha subrayado la "lealtad" de la Junta "no hacia el Gobierno de España, sino a los ciudadanos de esta Comunidad". "Si hubiéramos hecho cosas como en otros sitios, aprovechar para hacer política como hemos visto en otras partes, no hubiéramos sido leales con los ciudadanos", ha sostenido.

En este sentido, ha asegurado que la Junta "ha callado cosas" y seguirá haciéndolo porque con "cerca de 30.000 muertos en España y 3.000 en Castilla y León", los ciudadanos "no lo merecen".

Asimismo, ha reconocido la "lealtad" de muchos dirigentes locales socialistas de Castilla y León, como el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, quien "salvó vidas haciendo lo que hizo en los primeros días", cuando a pesar de las peticiones de la Junta "no había estado de alarma ni medidas más duras" a nivel nacional.

"Todos hemos cometido errores", ha admitido el vicepresidente de la Junta, quien ha sugerido a continuación que "quizás uno de los más gordos" sea "lo que ha intentado hacer" Ana Sánchez en el Pleno con sus acusaciones".