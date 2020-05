Angelina Jolie aplaude "la fuerza" de las madres con una emotiva carta: "Una madre puede llorar, pero no se rendirá"

Angelina Jolie siempre se ha estado muy unida a su familia. Lo ha demostrado en muchas de sus apariciones públicas, donde no ha dudado en presentarse acompañada de sus hijos, con quienes siempre se ha portado de forma atenta y permisiva. Por ello, con motivo del Día de la Madre, la artista ha escrito una emotiva columna en The New York Times, titulada "La fuerza de una madre".

"Este año, estoy recordando el espíritu de mi madre, y el poder de tantas mujeres que he conocido en todo el mundo. El Día de la Madre es duro para quien haya perdido a la suya, pero este año debe serlo especialmente por el coronavirus. Mucha gente ha perdido a sus padres de repente, sin estar a su lado, sin devolverle su amor de la manera que siempre imaginaron", avanza.

La intérprete recuerda la figura de su madre, que falleció a la edad de 56 años a causa de un cáncer. En aquel momento, Jolie tenía 30 años y la pérdida fue muy impactante para ella. "Perder el amor y el abrazo cálido y suave de una madre es como tener a alguien que arranca una manta protectora", opina en el texto.

Jolie destaca el esfuerzo de su madre para sacar adelante a sus dos hijos, con solo 26 años: "Después de su muerte, encontré un vídeo de su actuación en un corto. Era buena. Todo era posible para ella. Antes de su muerte, me dijo que los sueños pueden simplemente cambiar de forma. Su sueño de ser artista era, de hecho, el sueño de su madre. Y más tarde ella esperaba que fuera el mío".

"Ahora, con mis hijas creciendo y siendo de las edades que recuerdo como hija, estoy redescubriendo a mi madre y su espíritu", reflexiona, a lo que añade: "Sé lo que es estar sola y envolver con mi abrigo a los que amo. Conozco el abrumador sentido de gratitud por ser lo suficientemente fuerte para mantenerlos a salvo y abrigados. Cuando tus hijos entran en tu vida, inmediatamente y para siempre son lo primero".

La actriz recuerda a las madres que no lo han tenido tan fácil: "Pienso en las madres refugiadas que he conocido, viviendo en la pobreza y el desplazamiento. Es una fuerza impulsada por el amor y la lealtad".

Finalmente, Jolie ensalza la "fuerza" de las madres en las últimas líneas: "Cuando una madre pide ayuda y no la recibe, puede llorar. Pero nunca se rendirá. Cuando le niegas a su hijo seguridad y refugio, puede que lo busque en tierra hostil donde su cuerpo es vulnerable a los abusos. Su corazón se enfermará por la pérdida. Pero seguirá luchando por su hijo. Porque es una madre".