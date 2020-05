Fidel, sobre 'MasterChef' tras su expulsión: "No entiendo por qué salgo sin hablar en la prueba de eliminación"

El pasado lunes, los aspirantes de MasterChef 8 vivieron un triste y emotivo momento al tener que despedirse de Fidel, uno de los concursantes más peculiares y queridos. Pero, además, el catalán dijo adiós sin ni siquiera cocinar, pues en la prueba de eliminación tuvieron que participar los delantales blancos en representación de los negros.

Al músico le tocó que Rosa cocinara por él y el plato tenía que tener como ingrediente principal corazón de vaca. Ella nunca lo había preparado, por lo que no sabía muy bien cómo hacerlo y, mientras el resto de aspirantes daban indicaciones a sus contrapartes en cocina, Fidel parece que apenas dijo nada durante la prueba.

Según se vio en el programa, a pesar de que el concursante sí sabía cocinar esa pieza de casquería y, de hecho, le gustaba el corazón de vaca, no dio ningún consejo ni avisó a su compañera. Como consecuencia, el plato preparado por Rosa no estaba bueno y no se podía comer, tal y como dijo el jurado.

Fidel se tuvo que marchar y dejó rota de dolor a Rosa, que se sentía culpable por haber causado esta expulsión. Sin embargo, según comentó el aspirante en Twitter, parece que la prueba de eliminación no fue del todo como se vio en el programa del pasado lunes.

"En la prueba de eliminación yo hablaba", comentó entre risas. "¡No entiendo por qué no salgo hablando en la prueba! Gracias a las universidades de edición de vídeo por tan buenos alumnos".

En la prueba de eliminación yo hablaba 😅 🤔@MasterChef_es — Fidel MasterChef 8 (@FidelMChef8) May 11, 2020

Yo no entender xq no salgo hablando en la prueba de eliminación!!!

Gracias a las universidades de edicion de vídeo por tan buenos alumnos 😂😂👁️👁️🙌@MasterChef_es — Fidel MasterChef 8 (@FidelMChef8) May 11, 2020

"¿Creéis que estuve callado en la prueba de eliminación?", preguntó a sus seguidores. Por lo tanto, parece que el montaje del programa podría haber suprimido algunas indicaciones que dio el aspirante.

Creeis que estuve callado en la prueba de eliminación? — Fidel MasterChef 8 (@FidelMChef8) May 11, 2020

Aun así, parece que Fidel lo comentó como un apunte mínimo, pues después continuó hablando de MasterChef y agradeció poder haber vivido la experiencia: "Espero entrar en la repesca, aunque si La 1 me pone en alguna serie, de reportero o algo parecido en algún programa, yo estoy feliz".