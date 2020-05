Mañueco pide un Pacto sanitario, social y económico que Tudanca apoya aunque afea la falta de ayudas de la Junta

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha arrancado este martes con un único punto en el Orden del Día, el de preguntas orales para avanzar en el control del Gobierno regional. Así, el líder socialista ha pedido al presidente que detallara las acciones impulsadas desde la Junta para paliar la crisis generadas por el COVID-19.

Ante esta cuestión, el presidente ha detallado que el país vive ahora una crisis sanitaria y económica "sin precedentes", por lo que ha explicado que ningún gobierno, por sí solo, puede impulsar "medidas suficientes", con lo que la situación obliga a avanzar en acciones con la suma del "esfuerzo" de "todas las administraciones".

Así, Fernández Mañueco ha defendido las acciones adoptadas desde la Junta y las ha calificado de "diligentes, sensatas y prudentes", además de ser implantadas desde "el diálogo y la transparencia".

No obstante, ha señalado a la necesidad de tomar medidas en un futuro desde el punto de vista sanitario, social, de empleo y económico. "Hace unos días compartí con la cámara necesidad de llegar a un gran pacto. Vamos a sentarnos cuanto antes porque es en beneficio de todos", ha reseñado.

Ante este requerimiento, Luis Tudanca se ha mostrado "dispuesto a hablar" y a "acordar" por el "interés" de la Comunidad Autónoma. "Es necesario, cuanto antes, empezar a poner en marcha medidas", ha defendido ante el Hemiciclo.

"Han pasado dos meses desde que empezó la lucha contra esta pandemia, no podemos esperar más, el único que lo está haciendo es el Gobierno de España", ha defendido Tudanca, quien ha alabado la prudencia en la planificación de la desescalada de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, frente a lo que ha contrapuesto las decisiones del secretario general del PP, Pablo Casado, y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Tras esta aclaración Tudanca ha lamentado que el número de fallecimientos y de afectados en Castilla y León sea "de los peores" del país. "Cuanto más tiempo pasa, más gente lo pasa mal, está usted más ocupado de la propaganda que de tomar medidas, más ocupado de la propaganda que de la gestión", ha criticado Tudanca, quien ha lamentado que, pese a presumir desde la Junta de ser "los primeros" en abordar la pandemia, ahora Castilla y León será "la última en salir".

El líder socialista ha insistido en que frente a las ayudas impulsadas desde el Gobierno central para los ERTEs, autónomos o colectivos sociales, no se ha visto "ni una" de la Junta.

"La gente necesita más del Gobierno de Castilla y León, no podemos fallar, no podemos fallar necesitamos impulsar acuerdos cuanto antes, si no vamos a llegar tarde y no van a perdonárselo", ha concluido Tudanca.

Ante esta intervención, el presidente de la Junta ha aclarado que la prioridad de la Junta en esta materia ha sido "proteger" a las personas con contratos de personal sanitario, compra de material y respaldo a los servicios sociales con los ancianos y la situación de las residencias como "una de las principales preocupaciones".

A esto, Fernández Mañueco ha sumado el Decreto Ley aprobado por las Cortes con medidas de ámbito económico, pese a lo que ha reconocido que hay sectores que necesitan "más esfuerzo" como son la hostelería y el comercio.

"Si hubiéramos querido quedarnos cruzados de brazos no hubiéramos hecho nada", ha aseverado, tras lo que ha defendido su trabajo junto con el Gobierno de España y con los ayuntamientos y diputaciones. "Vamos a sentarnos, a trabajar juntos, entre todos los haremos mejor, las personas de Castilla y León lo merecen", ha concluido.