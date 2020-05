Coronavirus.- El 18 de maig s'obri la inscripció a ensenyaments de música i dansa, exclusivament telemàtica

El procediment en els 18 conservatoris professionals de la Generalitat serà exclusivament telemàtic pel coronavirus. Les proves per a entrar al grau professional es faran entre l'1 i el 10 de juliol en primera convocatòria, del 3 al 18 de setembre en segona i del 2 al 18 de setembre en el grau elemental.

Així ho arreplega l'ordre publicada aquest dimarts per la Conselleria d'Educació i Cultura en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) per al curs 2020-2021. Totes aquestes proves es faran en les condicions de seguretat que determinen les autoritats sanitàries.

El calendari estableix que el procediment d'inscripció a les proves serà telemàtic i estarà obert des de les 9 hores del 18 de maig fins a les 15 del 25 de maig, tant respecte a l'ingrés com a l'accés als ensenyaments elementals de música i dansa.

Les proves d'ingrés per a entrar en el primer curs dels ensenyaments elementals es faran del 2 al 18 de setembre. Els centres docents podran sol·licitar a la direcció general de Formació Professional (FP) una autorització per a ampliar excepcionalment el període de proves d'ingrés fora del termini establit, al·legant les causes que ho justifiquen.

Per la seua banda, les proves d'accés a un curs diferent al primer del grau elemental es realitzaran durant el mes de setembre, després de les d'ingrés al primer curs i abans de l'inici del període lectiu.