Coronavirus.- Un jutjat de València investiga una denúncia de CSIF contra Sanitat per no protegir els seus professionals

Segons ha informat el sindicat en un comunicat, l'òrgan judicial ha admès la denúncia amb l'objecte d'esbrinar la identitat i circumstàncies de les persones responsables i la realitat dels fets succeïts, per si foren constitutius d'un delicte. Així mateix, ha traslladat les actuacions al ministeri fiscal perquè informe sobre la competència i admissibilitat de la denúncia.

CSIF va denunciar el passat 15 d'abril per via penal la Conselleria davant la falta de protecció al personal sanitari, la qual cosa podria constituir, entre uns altres, delicte de prevaricació per omissió o d'homicidi imprudent.

En concret, el sindicat va interposar denúncia contra "totes aquelles persones que per la seua condició d'autoritats i responsables de Conselleria i de qualsevol altra instància pogueren resultar criminalment responsables".

En el seu escrit relatava com des del 31 de gener havia estat advertint Conselleria del perill de la Covid-19 i preguntant pel material de protecció per al personal sanitari sense que l'Administració adoptara mesures.

El sindicat explicava eixa "inactivitat" amb detall, en la seua denúncia, i posava l'accent que "es constata de manera evident i es posa de manifest amb la falta absoluta o la ineficàcia dels mitjans de protecció posats per aquesta Conselleria a la disposició del personal que presta servicis en institucions sanitàries. Aquesta falta de mitjans és pública i notòria, i ha donat lloc a un elevat nombre de contagis entre professionals sanitaris i, fins i tot, a la defunció de diversos d'ells. Aquest personal infectat representa més del 15% del total de casos de contagis a la Comunitat".

CSIF recalcava en la denúncia que "l'obligació legal de protegir els treballadors per part de l'empresa, o en aquest cas administració ocupadora, implica també l'obligació de dotar-los dels mitjans preventius necessaris perquè realitzen el seu treball en les mínimes condicions de seguretat".

La central sindical subratllava al Jutjat respecte a Conselleria que l'obligació legal de protegir els treballadors "està sent incomplida de manera palmària per l'administració denunciada des del primer moment d'enfrontar l'epidèmia".

"Com a conseqüència de la seua inactivitat i falta de previsió malgrat els antecedents que coneixia o havia de conéixer, ha provocat que els seus professionals sanitaris hagen estat treballant amb bates permeables, impermeables, borses de fem, les seues pròpies ulleres, ulleres de busseig i aquells altres mitjans que se'ls ocorre aguditzant el seu enginy per a protegir-se davant de la Covid-19".