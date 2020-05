Coronavirus.- Barceló sobre l'avanç a Fase 1: "No vaig a fer especulacions ni generar cap expectativa"

20M EP

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha afirmat aquest dimarts que no va a fer "cap especulació ni generar cap expectativa" sobre quan es podrà passar a la Fase 1 en les zones que no ho han aconseguit encara i ha explicat que els tècnics del seu departament estan en contacte amb els del Ministeri de Sanitat i demà ella mateixa es reunirà amb el president, Ximo Puig, per a traslladar-li els resultats obtinguts i qual és la seua proposta.