Convalidado con la abstención de Cs y Unidas por Extremadura un decreto con medidas urgentes en subvenciones y personal

Aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado día 17 de abril y publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) el 20 de abril, el decreto ley ha sido convalidado este martes en el pleno de la Asamblea con el voto favorable del PSOE, el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos y Unidas por Extremadura.

El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, ha sido el encargado de su defensa y ha destacado que, con estas medidas, la Junta de Extremadura pretende minimizar en lo posible el impacto social de la pandemia del Covid-19 y facilitar que la actividad se recupere tan pronto como la situación sanitaria mejore.

El objetivo es que estos efectos negativos sean "transitorios" y evitar, en última instancia, que se produzca un impacto "más permanente o estructural", al tiempo que ha abogado por la puesta en marcha de las medidas que recoge el decreto ley, que complementarán las ya aprobadas con anterioridad y con las que se busca ser más ágiles y proteger los derechos básicos, con especial atención a los colectivos más vulnerables.

Así, en primer lugar, y con la finalidad de apoyar la continuidad de la actividad productiva y el empleo, se agilizará la tramitación de nuevos programas de ayudas y subvenciones para paliar, en la medida de lo posible, la situación que atraviesan autónomos, pymes y empresas, e impulsar la recuperación de proyectos de I+D+i.

Para ello, y durante el actual ejercicio presupuestario, la tramitación de las bases reguladoras de subvenciones y ayudas vinculadas al desarrollo económico y social, así como aquellas dirigidas de forma directa a paliar los efectos de la crisis, y dirigidas a empresas, autónomos, agentes económicos y sociales y entidades públicas que desarrollan actividades de I+D+i, podrán prescindir de trámites de presentación de sugerencias, consulta pública previa, audiencia e información pública, y de los informes de impacto de género, de diversidad de género y de impacto sobre el empleo.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Y SELECCIÓN DE PERSONAL

En segundo lugar, el decreto ley arbitra medidas en la ejecución de determinadas prestaciones de contratos administrativos y, ante la imposibilidad de impartir actividades presenciales, se prioriza el trabajo a distancia.

La ejecución de contratos públicos dirigidos a programas formativos, de asesoramiento o consultoría, dirigidos a emprendedores, autónomos o empresas, podrá llevarse a cabo a distancia o mediante teleformación si así lo autoriza el responsable del contrato tras solicitud de la empresa contratista.

Asimismo, la tercera medida que contempla este decreto pretende mantener un nivel adecuado de los servicios públicos de la Administración y dotar de los recursos humanos oportunos para hacer frente a las necesidades sanitarias de la crisis, especialmente en los centros sociosanitarios.

Por ello, y para alcanzar este objetivo, se suspende la aplicación de determinados preceptos normativos durante la gestión de la crisis sanitaria originada por la Covid-19 que pudieran llegar a disuadir a potenciales trabajadores de aceptar la oferta de trabajo ofrecida por la Administración.

Esta medida pretende que los trabajadores que se incorporen durante el estado de alarma no salgan perjudicados en sus expectativas laborales presentes ni futuras.

En concreto, se garantiza que los trabajadores que se incorporen a través de bolsas de trabajo de la Administración General, se reincorporarán a las listas en la posición que les corresponda en función de su puntuación, aunque la duración del contrato o nombramiento exceda de tres meses, en lugar de hacerlo al final de aquellas, como se preveía.

"Estamos ante una convalidación de decreto ley que lleva vigente un par de semanas y que creemos sinceramente que está teniendo sus frutos. Desde luego, está allanando y facilitando el camino para contribuir a crear una administración más ágil, más eficiente y más eficaz desde la complementariedad con las medidas impulsadas por el Gobierno de nuestro país", ha recalcado.

POSICIÓN DE LOS GRUPOS

En el turno de los grupos parlamentarios, el diputado 'popular' Laureano León ha remarcado que su partido es una formación "responsable y leal" con Extremadura y los extremeños aunque eso no hace que se convierta en "sumiso".

Así, y sobre el decreto sometido a convalidación, León ha considerado que es un "atropello" y no es prioritario, además de criticar que, en el fondo, es una "pantalla para garantizar la paz social" o dar cumplimiento al lema "dame para que te dé".

"Lo que están haciendo con este decreto es subvencionar la paz social, y la paz social en sí misma es buena, pero no a cambio de algo, no a cualquier precio, no es bueno anestesiar a la sociedad", ha lamentado.

Finalmente, ha criticado que la Junta de Extremadura y su presidente, Guillermo Fernández Vara, no cuente en mayor medida con el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, en la gestión de la crisis.

En el turno de Cs, el diputado José María Casares ha apuntado que este decreto ley tendrá una trascendencia "limitada", además de coincidir en que las subvenciones a los sindicatos y a la patronal no pueden ser consideradas de urgencia.

"Este decreto tiene solo tres artículos y da la sensación de que recoge el olvido de otros anteriores, ya que estos tres artículos nos tienen una relación directa entre sí", ha remarcado.

Así, y ante la actual situación económica provocada por la pandemia, Ciudadanos ha instado a la Junta a seguir tomando medidas para contribuir a taponar la presente "hemorragia".

Por ello, ha considerado Casares que las medidas contenidas en el decreto están "llenas de buenas intenciones" aunque también se "quiere colar alguna cuestión", por eso ha abogado por sentarse las fuerzas políticas y los agentes económicos y sociales para establecer las medidas que puedan dar solución a esta "enorme incertidumbre"

Finalmente, la diputada de Unidas por Extremadura Lorena Rodríguez ha indicado que a su grupo le llama la atención la "brevedad" de este decreto ley y que mezclan en solo tres artículos materias "difícilmente interrelacionables".

En su opinión, este hecho da muestra de "cierta falta de coordinación y de agilidad" en la respuesta y fruto, entiende, de la "rapidez con que deben adoptarse medidas", además de considerar de "difícil justificación intentar colar" las ayudas dirigidas a las organizaciones sindicales y patronal y "ponerlas al mismo nivel" que la subvenciones a autónomos y empresas o a la recuperación de la I+D+i.

Por ello, Unidas por Extremadura ha criticado que "solo cinco días después" de decretarse el estado de alarma una de las primeras acciones de la Junta fuera subvencionar a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

Así, y aunque ha considerado "legítimas" las subvenciones a los sindicatos y a la patronal, ha considerado que el momento de hacerlo no le parece el "más oportuno".

En el turno del PSOE, el diputado Jorge Amado ha valorado que los decretos leyes que trae la Junta a la Asamblea suman y aúnan la respuesta a una situación que nadie podía prever, a pesar de lo que se ha actuado con "responsabilidad, rigor y con la máxima celeridad".

En este sentido, ha indicado que las propuestas no se pueden ver aisladas y que las mimas persiguen el objetivo de que nadie se quede atrás, un objetivo que es compartido con el Gobierno de España.