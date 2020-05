Ceruti apela a la responsabilidad individual para no retroceder en la desescalada

20M EP

El portavoz del equipo de Gobierno de Santander, Javier Ceruti, ha apelado hoy a la responsabilidad individual para no retroceder en la desescalada, advirtiendo que ciertas actitudes y comportamientos observados en la ciudad pueden llevar a que "no avancemos mucho" e incluso a que las medidas adoptadas hasta ahora para combatir el Covid-19 "no hayan servido para nada".