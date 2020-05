Sobre les 8.10 hores s'ha alertat el CICU d'un accident de trànsit entre un cotxe i una moto, en la calle Filipines de València. Com a conseqüència de l'accident ha resultat ferit el motorista de 55 anys, un treballador in itinere, que ha sigut assistit per un equip mèdic del SAMU.

Després de ser estabilitzat, l'home ha sigut traslladat amb politraumatisme a l'hospital Doctor Peset, en l'ambulància del SAMU.