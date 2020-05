Les proves d'obtenció del títol d'ESO per a majors de 18 anys seran el 19 de juny

Els exàmens de segona convocatòria de la prova per a majors de 18 anys per a obtindre el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), que va haver de ser ajornada per la declaració de l'estat d'alarma sanitària, tindran lloc el divendres 19 de juny del 2020, segons ha confirmat la Conselleria d'Educació.

Aquesta data segueix les instruccions que les autoritats sanitàries estableixen per a garantir la seguretat tant dels aspirants com del professorat que duu a terme les proves per l'epidèmia de la Covid-19.

Vint dies naturales per a la inscripció telemàtica

Mitjançant aquesta resolució, la Conselleria alça la suspensió de terminis per a la tramitació d'aquesta convocatòria i, per tant, la continuació de diverses fases del procediment administratiu, i així es reinicia el període de 20 dies naturals que faltava per a la presentació de sol·licituds d'inscripció a explicar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el DOGV.

Les persones que, en el seu moment, no havien pogut realitzar la segona part de la inscripció, és a dir, el tràmit de presentació de la documentació corresponent davant l'Administració, ho podran fer fins al dia 1 de juny del 2020 presencialment a través del registre de les direccions territorials d'Educació o per correu postal.

Les llistes provisionals i definitives de persones admeses i excloses a la prova que hagen efectuat la inscripció telemàtica apareixeran publicades, respectivament, els dies 2 de juny i 13 de juny del 2020, al final de la pàgina del portal GVA, des de la qual es fa la inscripció telemàtica.

Amb caràcter extraordinari, les persones inscrites telemàticament que no hagen pogut finalitzar el segon tràmit d'inscripció, el tràmit de presentació de la documentació corresponent davant l'Administració, podran realitzar-ho davant el secretari o la secretària del tribunal assignat el mateix dia de realització de la prova, segons assenyalen les mateixes fonts.

La presentació de la documentació en aquestes circumstàncies té caràcter obligatori, per la qual cosa el dia de la prova aquestes persones han de presentar-se proveïdes dels dos exemplars de la instància de sol·licitud (per a l'Administració i per a la persona interessada) i d'original i còpia de la documentació d'identificació personal (DNI o NIE), acompanyada, si és el cas, dels originals i les còpies de la documentació acreditativa per a la sol·licitud d'exempció del mòdul de valencià o de convalidacions de mòduls formatius superats anteriorment.

En el cas de les persones adultes amb dificultats per a accedir a la instància telemàtica, es pot sol·licitar informació general i accés al formulari oficial de sol·licitud d'inscripció dirigint-se al Servici d'Ordenació Acadèmica per correu electrònic (proveslliures@gva.es).