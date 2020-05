Puig demana perdó als hostelers i segueix "convençut" a poder passar de fase

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha demanat perdó als hostelers per haver pogut generar expectatives amb la desescalada i s'ha mostrat convençut que la Comunitat Valenciana segueix "en condicions" de passar completament a la fase 1. "S'està avançant", ha assegurat.

Puig espera que "més prompte que tard" arribe la solució adequada després de la reunió d'aquest dilluns entre la consellera i el ministre de Sanitat, Ana Barceló i Salvador Illa, en el consell interterritorial. "Anem a intentar desbrossar entre tots el camí", ha manifestat en 'El programa de Ana Rosa'.

A l'espera d'altres reunions tècniques durant aquest dimarts, ha posat l'accent que la seua "única ambició" és garantir la seguretat sanitària i reactivar l'economia "com més prompte millor" perquè també forma part de la salut de la societat: "Són milers d'ocupacions i persones molt angoixades".

"Demane perdó si en algun moment hem generat expectatives, però sempre hem complit els paràmetres que se'ns han dit", ha recalcat, remarcant que estaven i estan "convençuts" a passar de fase. Ha tornat a defendre el treball dels epidemiòlegs valencians i els informes rigorosos enviats al Ministeri: "Açò no pot ser una guerra, hem complit els protocols".

Respecte al canvi de paràmetres per a passar de fase, Puig ha sostingut que saben "allò que s'ha explicat en els mitjans de comunicació" i que és cert que a la Comunitat Valenciana hi ha més mobilitat que en altres autonomies, encara que ha destacat l'estudi que arreplega que el 92% dels valencians van complir la quarantena. "Sempre hem fet allò que ens ha dit Sanitat", ha subratllat.

Sobre les PCR, ha ressaltat que des d'aquesta setmana es fan aquestes proves a sospitosos de Covid-19 i que "se'n van a fer sempre", juntament amb el reforç dels centres de salut. També ha posat en valor que aquest dilluns només va haver-hi un hospitalitzat a la Comunitat i que sobren llits: "Les coses van bé perquè tenim una sanitat molt potent".

"Ningú se salva d'ombres"

El també líder del PSPV ha reiterat que no estan "obsessionats en una carrera d'arribar primers" perquè es tracta d'anar donant passos per a la recuperació. "Tots estem gestionant tan bé com siga possible; no hi ha ningú que se salve d'ombres", ha asseverat, amb l'exemple de països com Corea del Sud o Singapur.

Per a evitar aquests rebrots, ha exigit de nou transparència i objectivitat en els criteris i ha mostrat la seua "bona disposició" per a arribar a acords. I ha cridat a no generar "crispació" ni una lluita entre comunitats perquè "la que se'ns ve damunt és molt gran" a nivell econòmic.