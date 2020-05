El Gobierno apuesta por un acercamiento entre Podemos y Ciudadanos para aprobar los Presupuestos

"Nuestras diferencias con los señores de Podemos son conocidas por todos". Inés Arrimadas tiene la mano tendida, pero no quiere confianzas ni pasos en falso. Ciudadanos ha apostado en las últimas semanas por un tono conciliador y no descarta la posibilidad de unos Presupuestos "de emergencia" en plena pandemia del coronavirus. Esta crisis ha servido para que los naranjas y los morados acerquen posturas casi por primera vez desde la entrada de ambos en el Congreso.

Atrás quedaron ya los tiempos de dardos y reproches entre Pablo Iglesias y Albert Rivera. Ahora, con el primero en el Gobierno y el segundo fuera de la política, Cs y Podemos han entrado en una nueva etapa. Tanto es así que Yolanda Díaz aseguró que quieren contar con todos para negociar las cuentas. Sí, también con Ciudadanos. Pero Arrimadas cree que no hay que "adelantar escenarios". Paso a paso.

Las exigencias de Cs siguen sobre la mesa y su líder considera que hay que empezar porque el Gobierno "corrija" muchas de las medidas económicas que ha aprobado desde el inicio de la crisis. Con todo, el tablero político se ha agitado: el Ejecutivo lanza el mensaje a través de una ministra de UnidasPodemos también para hacer reaccionar a otras formaciones como ERC o el PNV. Pero también tendrán que estar alerta tanto el PP como Vox.

Eso sí, no todo es blanco o negro. El tono no es el de 2015 y 2016, cuando Pablo Iglesias reiteraba una y otra vez que Podemos y Cs son incompatibles y nunca compartirían Gobierno, pero Arrimadas quiso dejar claro en el Congreso que el Ejecutivo "seguirá teniendo 155 escaños". Ciudadanos no ha pasado a formar parte del bloque de la investidura, ni ahora es pro Sánchez. Pero Moncloa ha abierto el abanico a la hora de negociar.

La estrategia del Gobierno resulta clara. Ha sido una voz de Unidas Podemos la que ha tendido la mano, y no del PSOE (algo que resultaría más lógico). ¿El objetivo? Acercar a dos partidos que hasta ahora han estado en las antípodas. "Hay que dar pasos hacia los Presupuestos", comentó por su lado Luis Garicano. Las conversaciones van a ser una carrera de fondo, pero la predisposición por las partes está más clara que nunca.

"Vamos con la mejor de las intenciones para sacar adelante unas cuentas de emergencia que necesita la gente. No es que lo necesite el Gobierno, es que nuestro país necesita unos Presupuestos para poder adecuar las políticas a las necesidades que tenemos a día de hoy", sentenció este lunes Yolanda Díaz. Los compañeros de viaje en política van cambiando con el tiempo, pero parece que compartirán trayecto algunos que en el pasado parecieron incompatibles.