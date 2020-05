Antonio Maestre deja de colaborar con Ana Rosa Quintana: "La dirección está incómoda con mi posición crítica"

El periodista Antonio Maestre ha anunciado en las redes sociales que deja de colaborar en El Programa de Ana Rosa, programa en el que intervenía desde hace un tiempo pero no durante esta última etapa, marcada por la crisis del coronavirus.

Según relata el periodista en un hilo de Twitter, finaliza esta colaboración por decisión de la dirección del espacio de Telecinco que presenta Ana Rosa Quintana. "Me dicen que dirección del programa está incómoda con mi posición crítica. Que no encaja con su línea editorial en esta situación. Que cuando pase el tiempo es posible que me vuelvan a llamar, o no. Que deje pasar el tiempo".

Acabo de hablar con producción del programa de @anarosaq y ya no colaboraré más en su programa.



Aunque todos entenderéis que mi posición crítica ante Isabel Díaz Ayuso no ha tenido nada que ver al respecto.



Me voy a caminar y después explicaré algunas claves. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) May 11, 2020

La respuesta del colaborador de tertulias de televisión fue la siguiente. "Le he agradecido la disposición. Pero les he dicho que no se preocupen y que no hay que esperar nada. Que jamás volvería a colaborar con un programa que me corta por sacar noticias contra Ayuso [presidenta de la Comunidad de Madrid] mientras mantiene a condenados por mentir".

Pues voy a narrar lo que ha pasado. Solo hechos.



El 11 de marzo fue el último día que fui al programa. Le expuse a Cifuentes los recortes en sanidad y como siempre @anarosaq salió al quite a defenderla. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) May 11, 2020

Y es que, según el periodista, esa ha sido la razón por la que han puesto punto final a su colaboración. "Es una decisión exclusiva de la dirección. Que no le sirvo para su cometido de salvar a Ayuso. Siempre he sabido que era una apariencia de pluralidad. Para salvar la cuota. Ningún drama".