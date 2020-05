EH Bildu cree que ha habido un acuerdo para que Euskadi pase a fase 1 y defiende septiembre para celebrar elecciones

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Iriarte ha señalado, sobre la desescalada, que "las prisas no son buenas consejeras". "Esta sociedad ha hecho un esfuerzo terrible ante una crisis extraordinaria y que, además, es desconocida entre todos nosotros", ha indicado.

En este sentido, ha recordado que el personal de los hospitales, de los médicos y enfermeras han hecho un esfuerzo ímprobo", y ha recordado que también han acompañado y cogido la mano en "los últimos minutos" de vida a los pacientes que fallecían solos.

Asimismo, ha remarcado que en las escuelas "se ha hecho una transformación de la noche a la mañana", y el profesorado y alumnos han tenido que "cambiar toda su forma de hacer" para seguir con el curso. "Todos hemos hecho un gran esfuerzo y correr ahora no lleva a ninguna parte, máxime cuando no sabemos bien cómo funciona, cómo actúa este virus. Desescalar sin tener algunos planes de contingencia muy claros, me parece que es hacerlo demasiado rápido y se podría haber hecho de otra manera", ha añadido.

Por ello, ha apuntado que EH Bildu propuso su propio plan de contingencia al Lehendakari y al resto de partidos. En él se planteaba abordar un trabajo "muy estrecho" con los ayuntamientos, un trabajo de test quirúrgico y hacer un aislamiento de los focos de infección. En esta línea, no se hablaba de fases o territorios, sino de ser mucho más selectivos", de forma que se hiciera por calles o barrios".

ARREGLO

Preguntado por si cree que ha podido haber una especie de "arreglo" con el Gobierno español para que dejara a Euskadi pasar a la fase 1, con medidas más restrictivas, ha señalado que a los datos se remite y a la enmienda presentada por el PNV a la prórroga del decreto de alarma. "Más claro no lo puedo decir", ha insistido.

Por otra parte, ha señalado que se ha reunido dos veces con el Lehendakari, Iñigo Urkullu, y las dos han sido para hablar de elecciones: "La primera vez demasiado tarde para dejarlas sin efecto y la segunda vez para que sean en julio. Las prisas no son buenas consejeras".

Por ello, cuando Urkullu presentó su informe sanitario que apuntaba a que mejor mes para celebrar esas elecciones era julio, ella preguntó si se habían hecho otros modelos para otros meses. Tras señalar que julio "no es un mes bueno para casi nada", ha preguntado si se ha hecho el mismo modelo para septiembre.

"Estamos hablando de estacionalidad del virus. Si se refiere a características climatológicas, no parece que septiembre sea el peor mes", ha subrayado.

Maddalen Iriarte considera que hay que gestionar "ambidiestramente una situación muy complicada, hay que adoptar unas medidas económicas urgentes destinadas a paliar las consecuencias socioeconómicas de la crisis y, a la vez, pensar también en las siguientes medidas".

A su juicio, la gestión de los tiempos ahora "es crucial, responder a la gente que está en ERTE, a los autónomos, al pequeño comercio, a los hosteleros. Es una inversión que podemos hacer ahora y que más tarde, dentro de dos meses, a lo mejor no merece la pena hacer porque han desaparecido", ha indicado. Por ello, presentarán en próximas horas su plan de contingencia para "dar respuestas a esas necesidades urgentes".

En caso de que se celebren elecciones, ha asegurado que EH Bildu está preparada, pero ha apuntado que, además de la crisis sanitaria y económica, ha habido una "psicosocial", y a la gente le parece "precipitado" hablar de comicios.

"Pienso que es importante la gestión de los tiempos. Las respuestas que no demos ahora, no las podremos dar en septiembre. Es importante ponernos a dar respuestas ahora para que perdamos menos de los que se pueda perder dentro de tres meses", ha manifestado.

También cree que hay que hacer una evaluación de lo que ha ocurrido hasta ahora a nivel sanitario, cómo funciona la desescalada, si trae nuevos casos o no, si realmente habrá ese brote y cómo se podría enfrentar. "Creo que haciéndolo en estos dos o tres meses, se pueden hacer las elecciones en septiembre con otra tranquilidad. Ya estamos viendo que las prisas no están siendo buenas consejeras", ha subrayado.

EDUCACIÓN

En cuanto al plan previsto por el Gobierno vasco de volver a las aulas a partir del próximo lunes, aunque ahora Educación "ha dejado vía libre" a los centros, ha reprochado que "las inseguridades" que crea que, después de llamar a "ir corriendo a clase, ahora lo dejan en manos de cada centro".

"Pues yo creo que ni una cosa ni otra. Los centros, las escuelas y los profesores necesitan ser acompañados en esta crisis, que no es sencilla para ellos. Hay que preparar el próximo curso, habilitar espacios físicos, contratación del profesorado, habrá que hacer cambios en el curriculum, en el modo de evaluación. Es mejor hacerlo bien. Vamos a sentarnos, a comunicarnos, compartir lo que creemos que es mejor para este curso y el que viene, y probablemente, saldrán soluciones mejores", manifestado.

A su juicio, el Gobierno comunica, pero "no se coordina, no entabla una conversación con los demás agentes o partidos políticos y eso sería interesante de hacer".