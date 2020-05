Díaz Ayuso echó en falta a Pedro Sánchez en Ifema y acusa al Gobierno de falta de interés por Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a defender este martes que la región está preparada para pasar a la fase 1y así lo intentará el próximo lunes, 18 de mayo. Considera que no se puede seguir paralizando la economía porque cada semana que pasa "el letal" para los empresarios y está convencida de que un rebrote a medida que avance la desescalada no llegaría a los niveles de febrero o marzo. "Antes estábamos todos pegados y había más carga viral. Iba todo el mundo en el metro a trabajar, se han celebrado manifestaciones... Estábamos en el festival del coronavirus sin saberlo. Ahora sabemos lo que hay que hacer", ha justificado.

En una entrevista en Espejo Público, ha defendido el reparto de mascarillas a los ciudadanos madrileños y que éstas son de calidad. "He podido cometer errores, pero he traído material a los ciudadanos y a los sanitarios", ha declarado. A estos últimos se ha referido también por algunas críticas por la buena calidad de las mascarillas de los ciudadanos en comparación con las suyas, algo que ha rechazado alegando que el personal sanitario tiene mascarillas FFP3 gracias a la Comunidad de Madrid, no al Gobierno.

En cuanto al enfrentamiento que mantiene con el Ejecutivo central, considera que el Gobierno ha tenido un gran desinterés por la región madrileña y ha destacado que el presidente, Pedro Sánchez, "no ha llegado a acompañarles en Ifema" y la única que ha mostrado interés y ha acudido incluso a la morgue del Palacio de Hielo ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Además, ha señalado que desde que se decretó el estado de alarma, el Gobierno ha puesto muchos impedimentos para que las comunidades pudieran adquirir material sanitario por su cuenta, y que incluso las fases de desescalada están mal planteadas, por la comparación de algunos territorios con el País Vasco, donde han pasado a la fase 1 con peores datos que otras zona. "En la sierra norte de Madrid y en el suroeste no ha habido contagios", ha comparado Ayuso.

También ha tenido palabras para las personas mayores, que han sido las más afectadas en esta epidemia, y se ha comprometido a facilitarles todo lo posible esta transición para que estén protegidos. "Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que las personas mayores estén en palmitas. Que tengan asiento preferente en los bancos, que no tengan que esperar en los supermercados... Hasta que estoy pase, las personas mayores son joyas que hay que cuidar", ha insistido.