Velatorios poscoronavirus: reducidos y con mascarilla

El tanatorio madrileño de la M-30 guarda una tensa paz. El sonido de los llantos se ha convertido, desde el pasado 23 de marzo, en un incómodo silencio. Los cuerpos siguen llegando por la parte trasera, pero ningún allegado les espera allí. Una vez en el garaje son metidos en el ataúd y de ahí van al crematorio o al cementerio. Pero a medio camino no hay ninguna reunión para velarles. Tampoco en Sevilla, Barcelona o Valencia. Todos estos ayuntamientos decretaron a finales de marzo, cuando el brote de coronavirus estaba desbordado y las muertes diarias se contaban por centenas, el cierre de los velatorios. Incluso aunque el fallecimiento nada hubiera tenido que ver con la Covid-19.

No obstante, ahora el brote está controlado y la fase 1, en la que no entraron todas las capitales el lunes (Madrid lo pidió pero se lo rechazaron y Barcelona ni lo intentó), vuelve a permitir que se vele a los muertos. Y los tanatorios ya se preparan para ello. Se pone solución de esta forma a uno de los "principales problemas de esta crisis", a juicio de Carlos Sanza, secretario general de la empresa funeraria del Consistorio madrileño. "Uno de los principales problemas es que las familias no han podido despedirse de sus seres queridos y es muy importante que puedan iniciar ese proceso de duelo, pues el mismo puede complicarse si no comienza", explica en una conversación con 20minutos.

No obstante, el reto ahora es conjugar la posibilidad del adiós con las medidas de seguridad que la llamada nueva normalidad exige para evitar rebrotes. Cabe destacar en este sentido que uno de los primeros episodios de gran propagación del virus fue en un funeral celebrado en Vitoria en el que se contagiaron 60 personas.

Para ello, la protección se dará nada más entrar. Según el protocolo de seguridad de la funeraria madrileña al que ha tenido acceso este diario, le otorgarán un kit con mascarillas y guantes a las familias. Además, se instalarán mamparas en los puestos de atención al público, se señalizará con marcas el suelo para guardar la distancia interpersonal y se instalarán dispensadores de gel en la entrada y en las salas privadas.

También se "reforzarán" las medidas de limpieza: el tanatorio se desinfectará dos veces al día. Todo ello, para lograr que "la familia se sienta segura en un momento muy delicado" sin "ser invasivos". En las salas privadas se establecerá una limitación de hasta 10 personas (15 en las exteriores) y el resto del aforo, como lo es la sala de celebración tanto cristiana como laica, se reducirá al 30%.

Además, en previsión de un posible rebrote, la funeraria municipal de Madrid ya trabaja en el proceso para instalar nuevos hornos crematorios, pues pese a que los existentes sí dieron abasto, no lo hicieron con los tiempos adecuados por la cantidad de decesos: si en una semana "normal" en Madrid se producen 70, esa cifra ha alcanzado casi los 400 en esta pandemia. También tienen previsto ampliar los nichos del cementerio de la Almudena, que tuvo que utilizar un depósito sin uso desde los atentados del 11-M

Las medidas, una a una

AFORO. Se limitará a 15 personas en salas exteriores y 10 en interiores y se usarán espacios discontinuos. En el caso de que haya ceremonia (laica o religiosa), el aforo estará limitado al 30% con 2 metros de distancia. También se aumentará de 3 a 15 personas el posible aforo en las despedidas en la zona de inhumación.

KIT. Se dotará a las familias de un kit de seguridad que incluirá guantes y mascarillas, que serán obligatorias en espacios cerrados según decretó la Comunidad de Madrid la semana pasada.

LIMPIEZA. El tanatorio se desinfectará dos veces al día, se garantizará una ventilación adecuada en todos los espacios, se colocarán marcas en el suelo en zonas de atención al público y también dispensadores de gel hidroalcohólico