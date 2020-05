Tu horóscopo diario: martes 12 de mayo de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 12 de mayo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Los ratos que hoy vas a dedicar a cuidarte serán muy positivos, ya que todo lo que hagas por mejorar tu salud o tu imagen te va a sentar muy bien y te reconfortará interiormente. Será un plus de bienestar y te verás mejor, lo que conseguirá animarte mucho.

Tauro

No te niegues a la posibilidad de darle la razón a una persona con la que te cuesta dialogar y con la que es difícil entenderte, ya que ahora esa persona va a estar mucho más acertada que tu. Piénsalo con calma, deja el egoísmo fuera de la ecuación y verás la verdad.

Géminis

Tienes muchas ganas de que alguien te haga una propuesta interesante para darle alas a tu imaginación o para hacer un plan con vistas a largo plazo para pasar momentos distraídos o que te hagan sentir bien. No falta demasiado para ello.

Cáncer

Te pasarás el día esperando una respuesta sobre un posible trabajo o una contestación de alguien que te ha dado esperanzas. No te obsesiones con mirar el correo o el wasap, todo sucederá cuando deba suceder y cuando deba de suceder y será para bien.

Leo

No hagas algo que no es del todo correcto a sabiendas, porque eso es algo que no te va a convenir demasiado de cara al futuro y ni siquiera de cara a lo que pienses de ti. En el fondo sabes que puede tener consecuencias. Actúa con honestidad y sin trampas.

Virgo

Darás la cara y no te importará asumir las consecuencias de algo que has hecho y que de alguna manera se ha podido complicar o no gustar a determinadas personas. Lo mejor que puedes hacer es ir de frente porque esa actitud es la que hará que te perdonen el error.

Libra

No te gustará demasiado ver cómo alguien se aprovecha de otra persona más débil o que está en posición desfavorecida en este momento. Es muy posible que salgas en su defensa o que te impliques en ayudarla. Las críticas que te puedan hacer te resbalarán.

Escorpio

Tienes mucho trabajo por delante y no es momento de rendirse, incluso si no tienes claro el rendimiento que le puedas sacar. Cuanto más optimismo pongas en la tarea, mejor te sentirás y eso es lo importante. Seguir adelante y no mirar hacia el pasado.

Sagitario

Una persona muy cercana te va a dar un soplo de alegría y de positividad y debes de aprovecharlo al máximo ya que en este momento significa mucho para ti ese ánimo. Por la noche te darás cuenta de algo estupendo que ha sucedido y que te repercute positivamente.

Capricornio

Si te llaman para algo relacionado con un trabajo, por pequeño que sea o incluso si no te gusta mucho, no debes decir que no porque de alguna manera es la puerta de entrada para mejorar en poco tiempo. Agárrate a ello, porque es importante.

Acuario

No pongas mala cara si alguien te lleva la contraria o si te obligan a hacer algo que no te apetece mucho, ya que hoy es muy necesario tu apoyo en todos los sentidos, así que muestra toda tu colaboración. Por la noche alguien te dará una sorpresa.

Piscis

No debes de dejar que alguien te diga lo que debes pensar, porque eso no es cierto. Sal de tu timidez y marca tu propio camino, haz lo que tengas que hacer bajo tu opinión y tu criterio personal. Es tu derecho y no debes de renunciar a él por nada.