La líder de Podemos en Euskadi cree que ha habido "un arreglo" para que el País Vasco pase a la fase 1 de desescalada

La candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, cree que ha podido haber "un arreglo" para que Euskadi pase a la fase 1 de desescalada porque "no está en condiciones" para hacerlo.

Además, en relación a la posible convocatoria de elecciones autonómicas, ha insistido en que "no es el momento de hablar" de una posible y ha emplazado a debatir sobre ello cuando concluya la desescalada.

"No es el momento de hablar de eso. No hay prisa. Desde el punto de vista político, no importa si las elecciones se celebran en septiembre o en octubre. Y desde un punto de vista sanitario, estamos en un proceso de desescalada y, cuando termine, tendremos más criterios y datos objetivos para sentarnos y pensar", ha afirmado, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia.

En este sentido, Gorrotxategi se ha mostrado "sorprendida" al constatar que el Gobierno Vasco ha establecido medidas más restrictivas que en resto del Estado al pasar a la fase 1 de la desescalada.

En su opinión, la mayoría de la sociedad vasca "no puede entender por qué somos 0,5", y ha destacado que puede ser que se haya hecho "un arreglo" porque en el País Vasco "no estamos en condiciones de estar en la primera fase".

Por último, Gorrotxategi ha insistido en la posibilidad de impulsar una alianza de izquierdas en el nuevo Gobierno Vasco, y ha asegurado que Elkarrekin Podemos "puede hacer de puente para facilitar la colaboración entre EH Bildu y PSOE que no ha sido posible por la historia de Euskal Herria".