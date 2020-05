Amaia, a Tinet Rubira tras decir que no se emitirá el 'docutriunfo' por ella: "Nunca he querido distanciarme de 'OT'"

Parece que el famoso y esperado documental de OT 2017, protagonizado sobre todo por Amaia, finalmente no verá la luz. Según explicó Tinet Rubira, director de Gestmusic, porque ella "consideró que quería distanciarse de OT y, si salía cuando sacase su disco, podría perjudicar a su carrera". Aun así, parece que la cantante no está de acuerdo con estos motivos y ha respondido en su Twitter.

"Hemos decidido no sacarlo ni comercializarlo. Estoy convencido de que no hubiese perjudicado a su carrera. Pero, solo por el hecho de que pudiese pensarlo, lo hemos congelado y no lo hemos lanzado", explicó Rubira. "Se sentía incómoda con esta etapa en la que estaba más perdida. No quería que saliese un año después".

La pamplonesa quiso rebatir las declaraciones el directivo: "¡Hola tinet! Yo nunca he querido distanciarme de OT. Actué tres veces en OT 2018 y visité la academia en las dos últimas ediciones. Os tengo mucho cariño".

"¡Ojalá el 'docutriunfo' hubiera salido cuando tenía sentido!", concluyó, dejando claro que ella creía que ya era muy tarde para emitirlo.