Cristian ATM se sincera sobre su relación con Adara: "Se empezó a entrever que éramos pareja, pero no le di importancia"

Desde que rompió su relación con Gianmarco Onestini, a Adara no paran de salirle pretendientes. En los últimos meses, sus parejas han sido tema de conversación: desde su ruptura con el padre de su hijo, Hugo Sierra, su breve noviazgo con el italiano o sus amoríos actuales.

Uno de los nombres más sonados fue el de Cristian ATM. Por eso, el extronista quiso 'desnudarse' a través de su canal en Mtmad y despejar todas las dudas sobre su supuesta relación con la madrileña.

Al ser preguntando por el vídeo en el que Adara confesó tener una ilusión, Cristian confesó que fue la propia exconcursante de GH VIP 7 quien le pidió que lo viese. "Adara le dijo a mi redactor que quería que yo viera el vídeo. Le daba mucha vergüenza, es muy vergonzosa para esas cosas”.

Aunque en redes sociales empezó a especularse que ambos podían mantener una relación, Cristian no le dio ninguna importancia. "Cuando salió a la luz, Adara se preocupó por mí. En redes se empezó a entrever que era yo. No le di ninguna importancia al tema ni se lo conté a nadie. Ella me preguntó que qué tal estaba y todo".

Además, el influencer aprovechó para contar a sus seguidores que estaba muy ilusionado. Su chica se llama Alba y, aunque solo se han visto dos veces en persona, no dudó en compartir su felicidad: "La primera vez estuvimos cuatro días juntos y yo no me creía cómo me sentía".