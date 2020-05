El PP amenaza con llevar a la Justicia a la alcaldesa de Santa Cruz si no convoca Plenos

Guillermo Díaz Guerra ha señalado que en la Junta de Portavoces que se celebró hoy, el grupo de gobierno "se ha establecido en la falta de transparencia, al negarse a celebrar un Pleno mensual, a pesar de estar habilitados por ley, incluso en estado de alarma", y pone de relieve que está pendiente un Pleno extraordinario que se solicitó en el mes de febrero, así como el Pleno ordinario del mes de abril.

El portavoz popular considera que el gobierno local "no tiene argumentos jurídicos ni técnicos para mantenerse en esta postura, ya que desde el 1 de abril la ley establece la posibilidad de celebrar Plenos telemáticos, y por otro lado, existe un informe del director de innovación del Ayuntamiento de Santa Cruz que indica que desde el día de hoy (11 de mayo) el consistorio ya cuenta con los recursos técnicos para desarrollar un Pleno con todas las garantías".

Díaz Guerra hace hincapié en que el régimen de sesiones "no ha sido suspendido por el Real Decreto de Alarma", por lo que considera que la actitud de la alcaldesa "obedece a intereses arbitrarios", por lo que si en los próximos días no se realiza formalmente la convocatoria de los Plenos requeridos, no descartamos acudir a la justicia para hacer valer nuestros derechos como oposición".