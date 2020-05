Puig assegura que la Comunitat complirà els requisits de Sanitat

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assegurat que la Comunitat Valenciana es coordinarà amb el Ministeri de Sanitat i acatarà els paràmetres de la "nova dinàmica" que falten per complir per a passar de la fase 0 a la 1 de desescalada. "No volem confrontació, sinó claredat, màxima transparència i objectivitat", ha recalcat.

A l'espera del consell interterritorial de Sanitat d'aquest dilluns, ha remarcat en una entrevista en La Sexta que el Consell no està disposat a "presentar de manera accelerada cap proposta" sense saber clarament què exigeix el Govern.

Això sí, ha promés que la Generalitat atendrà el plantejament "sempre que siga raonable", com ha fet "des del minut zero". Davant el canvi de criteri amb les PCR, ha assenyalat que no es van fer més proves d'aquest tipus perquè així es va decretar, mentre aquest dilluns es realitzen "milers" en la sanitat valenciana.

Puig ha destacat que la Generalitat va presentar la primera proposta "quan tocava" amb un treball d'epidemiòlegs recollit en "275 folis". "En la primera reunió es va arribar a parlar de matricula d'honor; no volem matrícula, el 'necessita millorar' és fonamental", ha indicat.

Ha descartat "prepotència ni triomfalisme" en la seua posició, recordant que "estem en el centre de la pandèmia" i que hi ha risc de rebrots com en països d'Àsia. L'important, ha insistit, és donar seguretat als ciutadans i "poder reactivar l'economia en la mesura del possible".

El també líder del PSPV ha rebutjat que el Govern de Pedro Sánchez tinga favoritismes amb comunitats com Euskadi i ha cridat a "no generar absurds greuges comparatius". Ha assegurat que "si algú ha lluitat contra el victimisme és la Comunitat" i que "ningú vol generar tensió en açò".

Sí ha apuntat l'existència d'"una cogovernança no adequada", en considerar que el Govern ha avançat en moltes comunitats però no amb la valenciana. I ha remarcat que sempre ha cregut en l'"honestedat" dels tècnics que formen part del comité de Sanitat, "faltaria més".

En la mateixa línia, ha ressaltat el "respecte polític" que li mereix el ministre Salvador Illa i ha rebutjat que tinga ganes d'entrar en una "batalla ideològica". Es tracta, en definitiva, d'establir "normes clares que servisquen per a tots, visquen on visquen".