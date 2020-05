Coronavirus.- València inicia aquest dimarts la recollida de 24 mostres d'aigües residuals per a detectar el virus

L'alcalde, Joan Ribó, ha valorat els estudis científics "que tracten de fer un seguiment a l'evolució dels contagis i les vies de transmissió del coronavirus" i ha subratllat que cal "previndre tant com siga possible".

Ha destacat el paper fonamental de la ciència i les noves tecnologies per a fer front a un repte global com aquest i ha posat com a exemple la ferramenta de GoAnalitycs desenvolupada per Global Omnium i el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC).

Segons ha recordat, València serà pionera en la detecció de la Covid-19 en les aigües residuals gràcies a les mostres extretes de les xarxes de clavegueram. "Aquestes mostres permetran determinar els nivells d'infecció i fer un seguiment de l'evolució en els punts de la ciutat en els quals es detecta", ha indicat en acabar la reunió que ha mantingut amb Global Omnium i Acciona per a organitzar els treballs.

"Açò permetrà delimitar la ciutat per zones i anticipar-se a un possible nou brot perquè permet mesurar la concentració de genoma. La recollida sistemàtica quan s'acumula aquesta concentració i anticipar-nos a un nou brot", ha subratllat, apuntant que permetrà detectar també asimptomàtics. Per tant, permetrà entendre millor els patrons del virus de forma territorializada i reaccionar de forma ràpida.

"Tenim ara mateix mobilitzats una gran quantitat de recursos municipals i aquesta ferramenta permetrà reaccionar de manera ràpida i segura per a atendre la ciutadania en coordinació amb la Generalitat", ha incidit el primer edil.