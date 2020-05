L'oposició carrega contra Puig per crear "falses expectatives" i el Botànic defensa la gestió

Els partits de l'oposició (PP, Cs i Vox) carreguen contra el president de la Generalitat i líder del PSPV, Ximo Puig, per generar "falses expectatives econòmiques i morals" entre els valencians. Mentrestant, els del Botànic (PSPV, Compromís i Podem) defensen la gestió de la sanitat valenciana i el compliment estricte dels criteris del Govern.

Així ho han denunciat els seus portaveus després que Puig haja reiterat aquest dilluns que no comparteix la decisió del Ministeri de Sanitat, a més de demanar explicacions i rebutjar qualsevol "intencionalitat política" en el canvi de la fase 0 a la 1 de desescalada, a la qual només han entrat 270 municipis.

Isabel Bonig (PP) ha insistit que Puig "menteix" quan diu que desconeixien els criteris de Sanitat i ha recordat que la subdirectora d'Epidemiologia, Herme Vanaclocha, forma part del comité que assessora al Govern, per la qual cosa "hi ha una relació fluida". Ha recordat que ella va dir que "com no li agrada el futbol, no sabia que 2.000 italians arribaven a València i 2.000 valencians a l'epicentre de la pandèmia sense una sola mesura".

"No n'hi ha prou amb queixar-se, ha de donar la cara", ha recalcat, perquè "no es tracta d'aprovar l'examen amb matrícula, excel·lent o suficient, sinó de salvar vides". I ha posat l'accent que PSPV i Compromís "no poden acusar a Pedro Sánchez de mentir", convidant-los a usar la força dels seus vots amb els seus diputats o anar als tribunals.

Bonig ha tornat a exigir així la compareixença urgent de Puig en Les Corts per a explicar les dades remeses al Ministeri, on "es determina claríssimament que només hi ha 44.000 PCR en la Comunitat, amb la qual es poden fer 9.200 al dia i només hi ha reserves per a quatre dies". "Sense tindre un mapa epidemiològic clar, era molt difícil passar de fase", ha subratllat.

De Ciutadans, Toni Cantó ha lamentat que els valencians hagen de "pagar la falta de coordinació, el mal treball del Consell i la nul·la transparència de Sánchez i Puig", dos governs que "es dediquen a intentar confondre per a no assumir que la responsabilitat és compartida".

"El Consell va dir que passaríem de fase sí o sí perquè érem excel·lents i això va fer que molts empresaris es prepararen per a la reobertura", ha recordat, la qual cosa veu com "un dur colp per a l'economia valenciana". També considera reprotxable que "no s'haja fet el treball de seguiment de possibles contagis i de proves massives" i ha posat en dubte el paper de la Conselleria de Transparència "en el moment que més es necessita".

I per part de Vox, Ana Vega ha coincidit que el manteniment de la fase 0 és "trista" per als empresaris que havien invertit per a reobrir aquest dilluns i en què l'informe enviat a Sanitat "no conté dades reals". "Volem saber qui menteix, si Puig o Sánchez", ha asseverat.

PSPV: "Cal conèixer els mecanismes per a avançar"

En canvi, entre els partits del Botànic II, Manolo Mata (PSPV) ha defensat que el Consell treballa amb els "nous criteris" del Ministeri després de conéixer aquest dilluns que l'"element clau" per a passar a la fase 1 són les proves PCR a malalts lleus, mitjançant "un pla perquè tots tinguen la possibilitat si es fes eixe test".

El síndic socialista ha argumentat que, si fins ara no es feien, era perquè "seguint els criteris del Govern" es prioritzaven els malalts greus, sanitaris i forces de seguretat. Ha recordat que cal "conéixer els mecanismes per a poder avançar" i ha fet una crida a avançar des de la prudència, a més de confiar que la Comunitat tinga "una presència important" en els fons de 16.000 milions no reembossables.

Davant "una manera irresponsable de gestionar la crisi, la de Trump o Bolsonaro", Mata ha lloat "la manera responsable de fer-ho, com està passant en totes les comunitats excepte alguna excepció”. “Existeix una sintonia a defensar el nostre territori, defensar els nostres drets i intentar tindre el màxim d'informació", afirma.

Fran Ferri (Compromís) ha destacat l'esforç de transparència de la Generalitat i ha urgit al Govern a fer el mateix "amb criteris objectius clars". S'ha preguntat "per què bona part de la Comunitat no ha passat i, en canvi, a l'hora de repartir els diners ens diuen que estem molt bé i no necessitem més".

I d’Unides Podem, Naiara Davó ha assegurat que el Consell ha sigut "pioner" en la gestió de la crisi, remarcant que no es tracta d'una competició ni un examen. En la seua opinió, "estem guanyant aquesta batalla, les xifres són encoratjadores, però no podem confiar-nos".

Això sí, ha posat l'accent que la Generalitat va seguir "rigorosament" els criteris del Ministeri en les PCR i ha confiat que la sanitat pública està preparada per a les proves obligatòries en atenció primària. També ha assenyalat que hi ha departaments de salut que es veuen "perjudicats" pels grans nuclis de població.