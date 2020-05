Coronavirus.- Coín reforzará vigilancia para asegurar que se cumple con las recomendaciones sanitarias

Por ello, el alcalde de Coín, Francisco Santos, y el concejal de Seguridad, Antonio González, han mantenido este luenes una reunión con el capitán de la Guardia Civil, Bernabé Moya; el jefe de la Policía Local y Protección Civil, Óscar Nogueroles, y otros representantes de estas instituciones con el objetivo de coordinar el trabajo de vigilancia en el municipio para hacer cumplir las restricciones y recomendaciones sanitarias durante este proceso de desescalada.

"Desde el comienzo de la fase cero se ha percibido una confianza o relajación en parte de la ciudadanía y esto es un gran error, porque el virus sigue en la calle", ha destacado.

Coín, al igual que el resto de la provincia de Málaga, finalmente no ha pasado a la fase uno de la desescalada que ha entrado en vigor este lunes, 11 de mayo, no obstante, durante esta fase cero ya se pueden salir en determinadas franjas horarias todos los sectores de la población.

A partir de las 20.00 horas, ha recordado que coinciden tanto vecinos que salen a realizar deporte como aquellos que quieren dar un paseo por el municipio y en algunas zonas se provocan alguna concentración de personas.

"Tenemos tres puntos complicados como pueden ser el camino ancho, la subida al Nacimiento o Ciudad Deportiva y la avenida España donde a partir de esta hora se concentran muchas personas", ha explicado.

En este sentido, ha reiterado que las medidas sanitarias "hay que cumplirlas y no podemos relajarnos". Por eso, en esta reunión entre cuerpos de seguridad y el Ayuntamiento se han coordinado las actuaciones para, en principio, informar y concienciar a la ciudadanía.

CAMPAÑA INFORMATIVA, PERO TAMBIÉN SANCIONADORA

Por otro lado, Santos ha asegurado que en principio esta presencia policial, de la Guardia Civil y de Protección Civil "viene a informar y a recordar a la ciudadanía que el virus sigue activo y puede existir posibilidad de repunte si no se actúa conforme a estas medidas sanitarias".

"Esto será en un primer momento, ya que si de manera reiterada o reincidente no se atiende a dichas medidas, se procederá a sancionar a aquellas personas que no lo hagan", ha señalado, asegurando que el decreto de estado de alarma permite este tipo de sanciones. Además, al término de la reunión el regidor ha incidido en que "no se puede quedar con personas que no pertenezcan al domicilio familiar, que se debe mantener una distancia de seguridad de dos metros y que se recomienda el uso de mascarillas".

Por último, el alcalde de Coín ha recordado que "no hay lugar a la relajación y hay que continuar en el esfuerzo de mantener estas medidas para que el virus no avance de nuevo".

"Es probable que la próxima semana la provincia de Málaga entera pase a la fase uno, y de ser así, necesitamos del compromiso y la responsabilidad de toda la ciudadanía para que no demos ni un paso atrás, y por ellos, estas actuaciones coordinadas entre Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil van a continuar a lo largo de estas semanas", ha señalado.

Por último, ha agradecido el esfuerzo realizado hasta ahora durante toda la cuarentena no saliendo de casa, pero ahora que se puede salir, "hay que hacerlo con mucha prudencia y respetando todas las medidas sanitarias".