CEV urgeix a passar a fase 1, transparència, no crear falses expectatives i que la política no prevalga

La Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) urgeix al fet que es prenguen les mesures necessàries perquè la Comunitat complisca amb tots els criteris exigits per part del Ministeri de Sanitat per a passar a la fase I i insta que hi haja transparència, no crear falses expectatives i que la política no prevalga en la decisió.

L'organització empresarial, que demana que es reconsidere la possibilitat de canviar de fase "pel bé dels ciutadans i de l'economia valenciana", ha traslladat al president de la Generalitat el seu malestar per la decisió i ho farà pròximament al president del Govern en una carta que recull "el profund malestar de l'empresariat valencià per la seua falta de transparència i per negar-se a reconsiderar una decisió que de nou perjudica la Comunitat Valenciana".

“La falta de rigor i certitud, i les discrepàncies entre el govern central i l'autonòmic castiguen una vegada més a empreses, autònoms i ciutadans”, segons CEV, que troba a faltar criteris clars i major transparència en el procés de desescalada.

“Les expectatives generades pel Consell i l'escàs marge de maniobra que deixa a empreses i autònoms el fet que els anuncis de canvi de fase per part del Govern es realitzen amb tot just 48 hores d'antelació, van motivar que empresàries i empresaris de tota la Comunitat invertiren en apilament de material i matèries primeres, en l'adaptació dels locals a les noves mesures de seguretat a les quals estan obligats, i principalment en la incorporació d'una part de la plantilla inclosa en els ERTO que en aquests moments segueix sense poder treballar”, ha indicat l'organització.

“L'Administració central i autonòmica, han de ser conscients de les conseqüències que sobre l'economia té la falta de claredat i de rigor, i actuar de manera responsable perquè una situació com aquesta no torne a repetir-se”, ha indicat la CEV, que demanda que es donen tots els passos necessaris perquè la Comunitat Valenciana puga passar a la Fase I i amb aquest objectiu exigeix.

Així, sol·licita que hi haja criteris objectius, públics i compartits per a totes les comunitats autònomes, conéixer amb exactitud en quina ha fallat la Comunitat Valenciana i que es posen tots els mitjans necessaris per a no tornar a fer-ho. Així mateix, vol que no es generen falses expectatives, per a evitar que es prenguen decisions que perjudiquen en gran manera empreses i autònoms que travessen una situació extrema.

Finalment, insta que les qüestions polítiques no prevalguen sobre les qüestions objectives en la presa de decisions i que hi haja una norma que aclarisca la situació i els procediments a seguir en el cas de les empreses a les quals la falta d'activitat els impedeix fer efectiva la incorporació dels treballadors afectats per un ERTO durant la vigència d'aquest.