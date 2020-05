Coronavirus.- Educació proposa que els centres en fase 1 òbriguen només per a neteja, rebre material i tasques puntuals

20M EP

Els centres educatius de la Comunitat Valenciana que es troben en zones que han entrat en la fase 1 de la desescalada obriran només, a partir del 14 de maig, per a la realització de tasques administratives i de coordinació internes "puntuals", així com recepció de material i neteja. Per la seua banda, els centres situats on encara no s'ha avançat a eixa etapa del desconfinament romandran tancats.