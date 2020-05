Las reuniones de hasta 10 personas están permitidas en lugares públicos o privados de Navarra

Según la normativa de esta fase, no hay una franja horaria para estas reuniones familiares o sociales, aunque se mantienen para los tramos horarios para paseos y actividades deportivas, ha informado el Gobierno foral en un comunicado.

Por lo que respecta a la movilidad, en esta fase I el Ejecutivo foral ha aclarado que se permite sin tramo horario concreto, pero sin rebasar los límites provinciales. En esta etapa están prohibidos los desplazamientos entre provincias con las siguientes excepciones: "por motivos sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, de retorno al lugar de residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas con discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier otra de análoga naturaleza".

Asimismo, en la relación con terceras personas no convivientes, el Gobierno foral ha recordado las medidas de prevención de higiene: mantener una distancia mínima de seguridad de dos metros o medidas alternativas de protección física; lavado frecuente de manos con abundante agua y jabón o gel antiséptico; respetar la etiqueta respiratoria (toser en el ángulo del codo, cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser, no saludarse con la mano ni dar besos y abrazos, lavarse las manos constantemente y no escupir en vías públicas). Si no se respetan estas medidas, no puede haber reuniones.

GUÍA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Desde el Gobierno foral han recordado que la Sección de Atención Ciudadana ha desarrollado la guía 'Preguntas frecuentes no sanitarias sobre el Plan para la Transición hacia una nueva normalidad0 donde la ciudadanía puede consultar dudas frecuentes durante esta fase.

Esta misma sección además sigue prestando sus servicios a través del correo navarra@navarra.es y los teléfonos 948 012 012, el 012 y el chat: