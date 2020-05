Zaragoza.- Podemos pide que sena públicas las reuniones de la Comisión por el futuro de la ciudad

Esta petición la ha formulado a los restantes grupos políticos y al Gobierno de la ciudad de la coalición PP-Ciudadanos. Al argumentar que la "trascendencia" de los debates que "merece sean accesibles a toda la ciudadanía, como muestra de transparencia y del carácter democrático del Ayuntamiento".

Para la formación morada estas sesiones de trabajo son esenciales, "incluso vitales" para la ciudad, y de un interés que quizá no hayan tenido nunca comisiones o debates municipales en mucho tiempo, por lo que, "como mínimo, deberían tener acceso a ellas los medios de comunicación, aunque lo ideal sería que cualquier ciudadano pudiera seguirlas en directo por vía telemática, ha sugerido.

El Reglamento Orgánico Municipal no prohíbe taxativamente que una comisión no pueda ser pública por acuerdo unánime de la Junta de Portavoces, ha precisado el portavoz del grupos municipal de Podemos, Fernando Rivarés. Ha aclarado que sólo en el punto 4 del artículo 122define como no públicas las comisiones especiales de investigación.

"La que iniciamos ahora no es una comisión de investigación, sino especial y por lo tanto hemos solicitado formalmente que se abran a la ciudadanía", ha insistido Rivarés.

DEMOCRACIA

Por ello, ha defendido que sean públicas tanto las sesiones de trabajo preparatorias como las sesiones de la comisión extraordinaria de los días 1, 2 y 3 de junio, "dada la importancia ya citada, como el interés que puede despertar el hecho de que tantas entidades ciudadanas, de modo estable o como invitadas a comparecer en cada uno de los grupos, nostransmitan sus propuestas y análisis para el necesario cambio de modelo".

Ese interés, ha precisado Podemos, "es mayor" en las actuales circunstancias, a tenor de "la situación de extrema gravedad que se vive". Una decisión unánime de la Junta de Portavoces podría autorizar un servicio de 'streaming' para cada una de estas citas. "Sería un ejercicio de democracia y transparencia muy importante", ha concluido Rivarés.