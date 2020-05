Una iniciativa en 'Change.org' suma firmas para pedir a la Xunta que aclare si se celebrará O Son do Camiño

20M EP

Una iniciativa en la plataforma online 'Change.org' recaba firmas para demandar a la Xunta y a las promotoras Esmerarte y Old Navy que aclaren si finalmente tendrá lugar el festival O Son do Camiño, previsto para mediados del mes de junio en el compostelano Monte do Gozo.