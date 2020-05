Anita Matamoros confiesa que tiene que volver a pasar por el quirófano para someterse a otra operación de pecho

Anita Matamoros ha sorprendido a sus seguidores este lunes con que tenía que volver a pasar por el quirófano en las próximas semanas. La joven decidió someterse hace dos años a una mastopexia, por un complejo que arrastraba desde hace años.

"Tenía el pecho muy caído y quería subírmelo y quitarme porque me acomplejaba". Por eso, la hija de Makoke y Kiko Matamoros decidió operarse, aunque el resultado no fue el deseado.

"Uno de los dos pechos no se curó bien y se me ha quedado una cicatriz muy fea. No tiene sentido haber pasado por el quirófano para no tener el resultado que me guste ahora", confesó en un vídeo a través de sus redes sociales. Por eso, explicó que volverá a entrar a quirófano el próximo 19 de mayo y el cirujano será el mismo que operó a su madre.

Aunque la influencer solo quería una reducción de pecho, ahora con esta segunda operación le implantarán unas prótesis para que el pecho no se le caiga. "Yo no quería tener prótesis pero es lo que evita que se caigan. Me voy a poner las más pequeñas que haya para que sujeten".