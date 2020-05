Yolanda Díaz no descarta pactar con Cs unos Presupuestos "de emergencia" y Arrimadas pide "no adelantarse"

El tablero político se mueve. La crisis del coronavirus exige rapidez e incluso compañeros de viaje que en un principio parecían destinados a no entenderse. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este lunes que es posible llegar a un acuerdo con Ciudadanos para sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado de "emergencia" para 2021. De hecho, ha informado de que le "consta" que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya está trabajando en el documento, y que el Ejecutivo está buscando "los apoyos necesarios", con una "enorme versatilidad".

La respuesta de Inés Arrimadas no se hizo esperar: "No nos adelantemos". La presidenta de Ciudadanos no lo descarta, pero avisa de que las diferencias de los suyos con Unidas Podemos "son claramente conocidas". Díaz había dejado la mano tendida en una entrevista en Onda Cero. "Más allá de las diferencias políticas, sí es posible ponerse de acuerdo en un programa presupuestario de emergencia. Lo digo de verdad y desde luego trabajaremos para que sea así", comentó.

Pero Ciudadanos no quiere correr antes de andar. Lo primero que tiene que hacer el Ejecutivo, ha dicho Arrimadas en una rueda de prensa telemática, es empezar a consensuar las medidas económicas, algo que no ha hecho hasta ahora, ha señalado al insistir en que "hay que mejorar y rectificar muchas medidas" de las que se han adoptado para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia.

En esa misma línea se mostró Luis Garicano, quien en una entrevista en El País asegura que hay que ir "dando pasos" para poder acordar los Presupuestos con el Gobierno. Las cartas están, por tanto, encima de la mesa. "No me voy a dejar llevar por las criticas ni por las alabanzas", avisó Arrimadas sobre lo que puede pasar en las próximas semanas.

Por otro lado, Arrimadas no ha querido avanzar este lunes si su partido apoyaría en el Congreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma para hacer frente al coronavirus, en el caso de que el Gobierno la solicitara, y ha afirmado que habrá que ver cómo evoluciona la pandemia en España.