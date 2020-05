Treball destina 59 milions d'euros a un Pla de xoc per a l'ocupació davant la crisi de la covid-19

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTASF) ha activat un pla de xoc per fer front a les conseqüències laborals i socials de la crisi sanitària de la covid-19 i l’Estat d’Alarma, amb una dotació de 59,29 milions d’euros.

El “Pla de xoc per a l’ocupació: persones, empreses i territoris” preveu un conjunt de mesures que estan dirigides a donar suport a les persones treballadores que s’han vist afectades econòmicament i als col•lectius en major situació de risc; a les persones treballadores autònomes i a les petites empreses perquè reprenguin l’activitat i mantinguin la capacitat productiva i els llocs de treball, i a les administracions locals perquè planifiquin estratègicament la reactivació econòmica a partir de l’anàlisi de les necessitats del seu territori i de la concertació social i territorial.

En total, es preveu beneficiar 1.500 empreses i 4.300 persones de manera directa, a més dels milers de persones treballadores que es beneficiaran de manera indirecta a través del suport a les empreses per a la creació i manteniment de llocs de treball. El pla també suposa donar suport a tot el territori mitjançant ajuntaments i consells comarcals, i línies de suport a cooperatives i entitats de l’economia social, el tercer sector, autònoms i microempreses.

A més d’aquest primer Pla de Xoc, el Departament ha posat en marxa dos ajuts extraordinaris per a persones treballadores afectades econòmicament per la crisi de la covid-19

Amb aquest pla, el Departament activa de manera urgent entre maig i juny sis línies de polítiques d’ocupació creades de manera específica –o reforçades, com és el cas de les mesures de suport a les persones treballadores autònomes– per donar resposta a l’escenari sociolaboral postcovid. La informació sobre les mesures es pot trobar al web treballiaferssocials.gencat.cat.

A més de les mesures d’aquest pla de xoc urgent, el Departament està treballant al Consell de Direcció del SOC altres convocatòries pròpies del servei d’ocupació i també agilitant línies de suport sociolaboral a col•lectius específics, com persones amb discapacitats i persones en situació de risc d’exclusió social s’obriran properament.

En les darreres setmanes, el DTASF també ha posat en marxa dos ajuts extraordinaris per a persones treballadores afectades econòmicament per la crisi de la covid-19 i l’Estat d’Alarma. En primer lloc, s’han destinat 7,5 milions d’euros a un ajut de fins a 2.000 euros per a persones treballadores autònomes. I en segon lloc, 20 milions d’euros per a un ajut d’urgència de 200 euros per a persones treballadores amb càrregues familiars que han vist reduïts dràsticament els seus ingressos (afectats per ERTO, autònoms, treballadors fixos discontinus o amb contractes temporals extingits i que encara no han cobrat la prestació d’atur o cessament).

Treballadora amb mascareta i gel desinfectant. EFE/Gustavo Amador

Mesures del Pla de xoc per l’ocupació

Suport a ajuntaments i consells comarcals

Pressupost: 6,75 milions d’euros

Destinataris: Ajuntaments de més de 50.000 habitants, així com a tots els consells comarcals per garantir que aquesta mesura arriba a tot el territori.

Es finança la contractació de personal tècnic per un període de 12 mesos per a la coordinació de l’elaboració del pla de reactivació socioeconòmica, posada en marxa i seguiment.

Suport a la contractació de persones aturades

Pressupost: 15 milions d’euros.

Destinataris: Entitats locals perquè contractin 1.120 persones amb contractes de 9 mesos a jornada completa.

Línia extraordinària i urgent del programa “Treball i formació” del SOC. Inclou una línia dirigida a persones inscrites com a demandants d’ocupació a partir del 16 de març de 2020, i una altra dirigida a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada.

Suport a les persones treballadores autònomes

Consolida’t

Pressupost: 1,04 milions d’euros.

Destinataris: 1.000 persones treballadores autònomes

Garantia juvenil

Pressupost: 12 milions d’euros.

Destinataris: 2.200 persones joves

Suport al manteniment dels llocs de treball

Pressupost: 5 milions d’euros.

Destinataris: 1.100 microempreses que tinguin contractades fins a deu persones treballadores i que hagin mantingut la plantilla.

Ajut del 50% del salari mínim interprofessional per a un màxim de tres persones treballadores i durant sis mesos, o la part proporcional equivalent en el cas de contractes a jornada parcial.

Suport a microempreses, autònoms/es, cooperatives i economia social

Pressupost: 5,5 milions d’euros.

Destinataris: 250 projectes.

Mesures per a l’impuls de projectes de transformació digital i de nous models de negoci i activitat econòmica amb l’objectiu del manteniment de l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat.

Suport a empreses socials i cooperatives