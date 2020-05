El presidente de la Diputación de Soria pide "responsabilidad" ciudadana para "avanzar todos juntos"

"Veo actividades y reuniones de gente que no se lo está tomando en serio, me da que no está todo el mundo todo lo concienciado que debería, aunque sí que es cierto que es una minoría, pero si no lo tomamos en serio no avanzaremos todos juntos", ha lamentado Serrano.

En cuanto al paso a la Fase 1, ha incidido en que "tiene que haber siempre un criterio sanitario", ya que no se puede "anteponer la economía a la sanidad", aunque ha reconocido que cuanto más tiempo esté la provincia en la Fase 0 "más va a costar reactiva la economía".

Benito Serrano ha señalado que el cambio del a Fase 0 a la 1 "no va a ser muy sustancial" pero "sí la imagen de que todas las provincias están igual" lo que ha señalado que es "más importante que el paso de una a otra fase".

En este sentido, ha confiado en pasar de fase en 15 días pero "con todas las reservas" y en función de la evolución de los datos. Asimismo, ha pedido que si Soria cumple los mismos parámetros que otras provincias "no se la discrimine" y ha valorado las últimas cifras relacionadas con la pandemia.

IMAGEN NEGATIVA DE SORIA

Benito Serrano ha señalado que "va a costar" quitar la imagen que se ha dado de Soria en relación con la pandemia y de cara a atraer el turismo por lo que incidido en que no hay que "quedarse en el vagón de la cola" en materia turística.

En esta línea, ha lamentado que algunos medios nacionales utilizaran el eslogan de 'A Soria se viene a morir', una imagen a la que "costará darle la vuelta".