Ribó creu que no va haver-hi aglomeració en la Basílica: "No hi ha comparació amb Ifema a Madrid"

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha manifestat que creu que no va haver-hi aglomeració davant la Basílica de la ciutat aquest diumenge, quan es va mostrar des del temple una imatge de la Verge dels Desemparats. "No es va traure la imatge de la Mare de Déu fora de la Basílica i qui haja d'analitzar els fets, que analitze. La meua impressió és que no hi ha aglomeració en comparació amb Ifema a Madrid".

Així ho ha asseverat el primer edil en una roda de premsa després del ple extraordinari en el qual s'ha creat una comissió no permanent per a la reconstrucció de la ciutat amb la finalitat de pal·liar els efectes de la pandèmia de la Covid-19 i recuperar la normalitat al més prompte possible.

Sobre els fets d'aquest diumenge, festivitat de la patrona, davant la Basílica, Ribó ha comentat que en les imatges que ha vist "no pareix de forma clara que hi haja concentració ni una aglomeració molt important de persones i, segurament, aglomeracions semblants podrien veure's en altres zones de València".

Preguntat per si, aleshores, veu "desproporcionades" les paraules del regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, -que va criticar que l'acció "va generar un punt de concentració de persones" i anunci que la Policia Local anava a traslladar els fets a la Delegació del Govern per a veure si s'ha infringit l'estat d'alarma-, Ribó ha contestat: "Analitze fets, no paraules, que són de les persones".

Ha afegit que, "evidentment, el cardenal, l'alcalde, la presidenta del Govern de Madrid... tots tenim l'obligació de complir aquestes normes, que són fonamentals, però crec que la situació no és la mateixa, sobretot entenent que la festa de la Mare de Déu crea un impacte important per a milers de persones".