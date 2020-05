Coronavirus.- Simón creu que "hi haurà alguna legislació" per a publicar informes de pas de fase

Així ho ha afirmat en ser preguntat per la possibilitat de conéixer eixos informes perquè hi haja transparència total i es puguen comparar, durant la roda de premsa habitual que ofereix en Moncloa des que es va decretar l'estat d'alarma el passat 14 de març.

Cal recordar que el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va manifestar que ha reclamat ja "per activa, passiva i parafràstica" una resposta per escrit del Ministeri que justifique la decisió de permetre que tota la Comunitat Valenciana passe a fase 1 aquest dilluns.

Els informes per al pas de la Fase 0 a la Fase 1 en les províncies o unitats sanitàries, que no s'han fet públics, els desenvolupa, segons ha explicat el doctor Simón, la Direcció general de Salut Pública a través del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, del qual ell és el director.

"Són informes dels quals ens responsabilitzem tant jo com la directora de Salut pública", ha exposat, però ha precisat que "posteriorment la decisió final es pren a nivell de ministre", és a dir, la pren Salvador Illa.

"Els informes els entreguem a qui cal entregar-los perquè prenga les decisions i la decisió de fer-los públics en realitat no ens correspon però no són cap secret, tot el contingut s'ha discutit amb els diferents punts de contacte amb les comunitats".

Admet que pot ser que les comunitats no tinguen accés a l'informe, però ho justifica assegurant que sí han tingut accés a tota la discussió que hi ha hagut i a les raons per les quals s'han pres les decisions. En la seua opinió, tothom que té alguna cosa a dir sobre aquest tema està "perfectament informat".

Però desconeix si els informes es faran públics i quan. "Entenc que seran en algun moment públics, entenc que hi haurà alguna legislació que ha de legislar tot aquest tipus de coses, però no els puc dir cap data", ha reconegut el director del CCAES.