Dolors Sabater (Guanyem) acepta la propuesta del PSC de compartir la Alcaldía de Badalona

La exalcaldesa de Badalona (Barcelona) y candidata de Guanyem, Dolors Sabater, ha asegurado este lunes que está valorando la "posibilidad de compartir el liderazgo de la Alcaldía", como ha planteado el PSC, pero descarta la fórmula propuesta por los socialistas de repartirla un año y medio para cada formación.

Sabater lo ha dicho en una rueda de prensa telemática después de una reunión entre Guanyem, el PSC, ERC, Badalona en Comú Podem y JxCat de cara al pleno de investidura de este martes tras la dimisión del exalcalde socialista Álex Pastor, encuentro que ha terminado sobre las 16.00 horas.

Los cinco grupos municipales -todos los del consistorio excepto el PP- se han reunido para estudiar un acuerdo y tratar de consensuar un alcalde: si ningún candidato logra reunir la mayoría absoluta, será investido Albiol, por haber sido el cabeza de lista más votado.

"La prioridad es el pleno. Sabemos que lo que hay encima de la mesa es firme y no tenemos ninguna duda de que mañana el voto será el que se ha manifestado porque hemos aceptado tener en consideración esta posibilidad (de compartir alcaldía con el PSC)", ha insistido antes de aseverar: "Estoy segura que no habrá cambio de posición del PSC por un tema de meses".

Sabater ha evitado concretar los detalles de este proyecto, en el que probablemente también participarían ERC y los comunes, porque no ha tenido "tiempo material" para hacerlo, por lo que ha garantizado que presentarán su candidatura y "definirán y perfilarán" a posteriori cómo repartirse el cargo con el PSC.

"La noticia hoy no es la concreción de ningún acuerdo. Llevamos muchos días con unas negociaciones que no podían avanzar (...), pero ahora sabemos que la candidatura de La Badalona Valenta -con la que concurrieron Guanyem y ERC al 26M antes de deshacerla- está en disposición de tener una mayoría para acceder a la alcaldía", ha subrayado.

Ha recalcado además que todavía no hay documentos firmados y que siguen en pleno "proceso de negociación", pero con el "convencimiento" y la "confianza" de que mañana "será posible que haya una investidura", ello a pesar de que este mismo fin de semana descartaban la posibilidad de turnarse con el PSC.

Preguntada por el cambio de postura, Sabater ha explicado que hasta hoy mismo "no se reconocía el liderazgo de la candidatura de izquierdas más votada", y ha recordado que aunque buscaban "frenar al PP", no era "a cualquier precio": "No es el único objetivo, sino dar garantías de que podemos hacer un programa de gobierno", ha dicho.

De cristalizar el acuerdo entre Guanyem y el PSC, a los cuatro y seis concejales de cada formación, respectivamente, se sumarían los tres de ERC, los dos de los comunes y el de JxCat, por lo que sumarían una mayoría alternativa a los once ediles del PP de Xavier García Albiol.