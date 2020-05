Coronavirus.-Espadas: "Es ridículo pensar que hay interés oculto en que una provincia, como Granada, no pase"

En una entrevista concedida a Canal Sur, recogida por Europa Press, Espadas defiende que los criterios que ha planteado el Estado son estrictamente sanitarios y se niega a pensar que "tengan otro tipo de componente político o que tenga un afán de agravio comparativo". "Es absurdo ese tipo de planteamiento y usarlo en clave de discusión política", recalca.

Además, insiste en que el proceso de desescalada "no es una carrera", sino que se trata de ir avanzando "progresivamente y en base a unos criterios complejos, que a veces no conocemos bien como se articulan a la hora de darse una solución por parte de las autoridades sanitarias, pero que hay que respetar".

Tras incidir en que este lunes, primer día de fase 1 en Sevilla, no han abierto todos los comercios y establecimientos de la ciudad, pide que "más que pararse en esa discusión, habría que aportar información que conlleve tener más criterios que supongan saber si esas zonas del territorio pueden ir ya a fase 1".

"Me preocupa más la prudencia con la que los ciudadanos asumamos esta fase, que no nos relajemos, se use mascarilla y se respete la distancia social, que el querer llegar el primero a una carrera que no es tal", advierte.

LOS AYUNTAMIENTOS, "POCO ESCUCHADOS"

De otro lado, preguntado por el papel de los alcaldes en la toma de decisiones en esta pandemia, ha insistido en que se habla de los ayuntamientos y se les pone "en el centro sobre cómo se ejecutan las decisiones", pero "se sientan poco a escucharnos y no nos dan los instrumentos para ser aún más útiles, como es el caso de la atención a los problemas sociales, o recursos económicos". "Reivindico que no sea una pata de dos más uno, sino una de tres", ha dicho.

Al hilo de ello, ha instado a la Junta a que, "lo mismo que pide al Estado que se tengan en cuenta las especificidades de Andalucía", como es en el asunto de las franjas horarias de salida de los ciudadanos, considere en igual medida las diferencias entre cada zona de la Comunidad. "Andalucía es muy grande. Las decisiones tienen que acercarse lo más posible a donde está el problema", concluye, matizando que las condiciones climatológicas son distintas de Sevilla, Jaén o Granada y "hay que darnos margen para aplicar los criterios".

Para el regidor hispalense, "hasta aquí ha primado la coordinación y el respeto a la administración con la competencia de mando único y yo voy a respetar a la Junta, pero que ésta no pierda la oportunidad de trabajar para hacerlo lo mejor posible".