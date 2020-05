Cultura.- La Fundació 'la Caixa' reprèn les obres de construcció de Caixaforum València

20M EP

Les obres de construcció de Caixaforum València, que se'n va a habilitar en l'Àgora de la Ciutat de les Arts i les Ciències, s'han reprès "amb normalitat", informa la Fundació 'la Caixa', després de la paralització obligada durant les setmanes en les quals no es van permetre els treballs no essencials, en el marc de l'Estat d'alarma per la Covid-19.