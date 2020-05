Los calamares a la romana y las bravas también son saludables... si cuentas con la freidora sin aceite de Philips

Si nos preguntamos a qué sabe el verano, no hay ninguna duda. Esta época del año sabe a 'pescaíto frito' que, de hecho, es el plato preferido de los españoles durante las vacaciones. También, a rabas y a puntillitas desde el chiringuito de la playa; a berenjenas con miel y a croquetas en el bar de tapas que tanto te gusta y, por supuesto, a ración de bravas (¡y cerveza!) en una terracita a la sombra. Sin embargo, y con todo lo que nos ha costado seguir a rajatabla nuestra Operación Bikini, estas propuestas suman unas cuantas calorías a la dieta muy poco deseables. Pero ¡que no cunda el pánico! Sabemos cómo disfrutar de estas delicias en casa y de una forma más saludable para no tener que renunciar a ellas.

Las freidoras sin aceite son la solución para saborear estos platos estivales y respetar la dieta. Estos pequeños electrodomésticos emplean aire caliente para cocinar los alimentos y solo se necesita una pequeña cucharada de aceite para preparar un delicioso vermú de croquetas y patatas bravas en su versión healthy. Además, impiden que ensuciemos toda la cocina para que, así, podamos disfrutar, vino en mano, lo antes posible de estas elaboraciones.

Si se te ha hecho la boca agua solo de pensar en un buen surtido de fritos veraniegos (¡bajos en calorías!), tenemos una buena noticia para ti. En el catálogo de Philips, hemos descubierto la revolucionaria Airfryer,que, además de ser un pequeño electrodoméstico multiusos, pues también es capaz de asar y tostar, te va a permitir disfrutar del crujiente y el sabor de la fritura sin necesidad de usar ni una gota de aceite. ¿Te animas a descubrirla?

Esta freidora no apenas emplea aceite. Philips

Cinco razones para apostar por la 'airfryer' de Philips

1 Tecnología 'rapid air' Este pequeño electrodoméstico hace circular el aire caliente alrededor de la cesta de cocción de malla metálica, friendo, horneando o asando los productos sin necesidad de utilizar aceite.

2 Temporizador integrado Su temporizador integrado permite ajustar tiempos de cocción de hasta 30 minutos, activándose, finalizado el tiempo, la función de apagado para que no nos tengamos que preocupar de hacerlo. No obstante, amabas funciones se pueden ajustar manualmente, para que podamos controlar la cocción de los alimentos a nuestro gusto.

3 Más allá de freír Aunque estos electrodomésticos, normalmente, solo cumplen esta función, en el caso de la 'airfryer' de Philips también puedes tostar, hornear e incluso asar tus platos favoritos. Una solución completa para todas tus comidas que, además, te ahorra tiempo de cocinado.

4 Un diseño inteligente Gracias a la combinación del circuito rápido de aire muy caliente, el diseño con forma de estrella y el perfil de calentamiento óptimo, este pequeño electrodoméstico te permite freír de una sola vez una cantidad importante de ingredientes de forma rápida, fácil y más saludable.

5 Sin olor y fácil de limpiar El cajón extraíble con revestimiento antiadherente y la cesta de alimentos se pueden lavar en el lavavajillas, lo que nos ahorra la pereza de tener que fregarla a mano cada vez que tengamos que utilizarla. Además, la Philips Airfryer ha sido diseñada para que el olor de los alimentos fritos no impregne la casa, otro de los motivos (además de por salud) por los que no solemos disfrutar de este tipo de cocinado.

