Casado prevé que más zonas se sumen a las 14 que no entraron en plazo y pasen a la Fase 1 la próxima semana

En la rueda de prensa que Casado ofrece a diario para evaluar la evolución de la pandemia ha señalado que "el tiempo" juega a favor de la Comunidad y "probablemente" alguna zona más podrá incorporarse la próxima semana.

"Esto no es una carrera, no gana quien llega antes fase 3 sino el que se puede avanzar sin riesgo", ha defendido la consejera, quien ha asegurado que desde hoy se están monitorizando las 26 zonas básicas de salud para garantizar que no haya "repunte", tras lo que ha insistido en la importancia de mantener la distancia social, la higiene de manos y el uso de mascarilla si es necesario.

En las zonas básicas de salud que este lunes han avanzado el control de alcaldes es básico en cuanto a la movilidad ha señalado Casado, al tiempo que ha insistido en que esos municipios están en fase de contención y cada posible caso se estudiará de forma "individual".

"El coronavirus está circulando, está entre nosotros, la enfermedad en general es leve pero en algunos casos hay personas, incluidas jóvenes, que tienen un desarrollo explosivo en la enfermedad", ha explicado Casado.

En cuanto a la situación de los hospitales la consejera ha señalado que se trabaja en una situación de "pandemia" no de "normalidad", aunque ha garantizado que se realizan intervenciones de urgencias y oncológicas, además ha señalado que no se permite a los ciudadanos ir "libremente" al centro de salud, sino que se precisa un contacto telefónico dónde evaluarán la solución y se darán día y hora.