Barcelona pone máquinas expendedoras de mascarillas en el metro y multará a quien no las lleve

El metro de Barcelona incorporará 10 máquinas expendedoras de mascarillas e hidrogel. Se trata de una de las medidas que ha impulsado el Ayuntamiento para hacer del transporte público “un espacio seguro para los usuarios” e incentivar su uso. Desde el pasado 4 de mayo, el uso de la mascarilla es obligatorio en el transporte público.

Las máquinas de 'vending' estarán situadas en las estaciones de Catalunya, Espanya, La Sagrera, Sagrada Família, Verdaguer, Diagonal y Lesseps. El precio de venta para las mascarillas respetará “el máximo marcado por el Gobierno” (0,95€/unidad) y costará 9€ el pack de 10. En cuanto al hidrogel, “también habrá control para que no supere su precio medio”, según ha explicado la concejala Rosa Alarcón en rueda de prensa telemática.

Multa por no llevarla puesta

Desde que el uso de la mascarilla pasó a ser obligatorio el pasado lunes, las han estado utilizando el 96% de los usuarios de transporte público en Barcelona, un dato que desde el consistorio celebran, y por el que Alarcón ha afirmado que “lo estamos haciendo bien”.

Igualmente, a ese 4% restante cabe recordarle que a día de hoy la policía ya puede multar a aquellos que no lleven mascarilla. Sobre este asunto, la concejala ha aseverado que “lo haremos si hace falta, si las personas tienen actitud recalcitrante”, aunque en primer lugar se priorizará la vía pedagógica.

También para facilitar el uso de la mascarilla, la semana pasada se repartieron por varios puntos de la ciudad 225.000 unidades, que fueron enviadas por Gobierno central. Con esta distribución masiva y las 10 nuevas máquinas expendedoras, el Ayuntamiento espera que todos los ciudadanos se puedan hacer con una.

Señalización en el metro

Siguiendo la misma línea de velar por la seguridad de los pasajeros, en los pasillos del metro de Barcelona se ha dispuesto señalización horizontal para disminuir los flujos en los espacios de intercambio y mantener la distancia recomendada. Por otra parte, de cara al mes de junio está previsto que se instalen mamparas protectoras para los conductores de autobús y que se continúe sin poder comprar el billete en el mismo vehículo.

La oferta de metro en la capital catalana se ha incrementado en un 85% en hora punta, un porcentaje que durante el confinamiento había llegado a bajar al 50%. En cuanto al bus, la oferta actual está en el 65% en hora punta, y el objetivo del consistorio es “seguir incrementando la oferta” del transporte público en las próximas semanas.

Este lunes a las 9 de la mañana el metro de Barcelona ya había contabilizado 63.000 validaciones, un 15% más que el lunes pasado.

Aumenta la limpieza de la ciudad

En cuanto a la limpieza de la ciudad, el consistorio amplía desde este lunes el servicio que, con la incorporación de 150 equipos, se pasa de contar con el 66% de la plantilla al 75%, según ha explicado el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia.

También desde hoy han abierto los puntos verdes, que permanecían cerrados desde el 14 de marzo. No obstante, para los grandes voluminosos, como los muebles, aún habrá que esperar. Todavía no se pondrá en marcha su recogida, aunque se hará “lo antes posible”, por lo que el concejal ha pedido a la ciudadanía que aún no bajen estos objetos a la calle.

Otro servicio que se ha retomado este lunes es el de pintadas, destinado a limpiar acciones incívicas, que se ha puesto en marcha con el 50% de la actividad habitual. y se mantiene la limpieza de las zonas sensible sy la desinfección de los contenedores.

También en calles, parques y playas

Así mismo, se seguirá poniendo especial atención a los hospitales, farmacias supermercados y a la desinfección de contenedores. De ahora en adelante, se incrementará también la limpieza en las calles, parques y jardines y playas, donde a raíz de la desescalada que ya permite pasear por franjas horarias. "Ahora que se va recuperando la normalidad, ampliaremos el servicio para adaptarnos a ella", ha explicado Badia.

La potenciación del servicio de limpieza en Barcelona llega en un momento especialmente conveniente, teniendo en cuenta que la semana pasada los fuertes vientos y el inicio de la primavera hicieron caer en pocas horas el polen y las hojas que “tenían que caer en semanas”, según el concejal, que se ha mostrado conscientes de que era necesario ir un paso más allá por la cantidad de suciedad que los últimos días se ha visto en las calles.

En cuanto a la apertura de las playas, donde desde el pasado viernes se permite hacer deporte con ciertas condiciones, Badia ha asegurado que se han producido “muy pocas incidencias” y que los barceloneses han mostrado un "importante civismo y corresponsabildiad". Por ello, el Ayuntamiento se mantiene optimista de cara a que se sigan respetando las medidas establecidas en las futuras fases de la desescalada.