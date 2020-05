Foro, a favor de que el déficit de Emtusa lo asuma el Ayuntamiento, apuesta por posponer el pago en metálico

"Consideramos que el déficit de Emtusa se debe asumir desde el Ayuntamiento, eliminando gastos innecesarios e inapropiados a la actual situación de crisis, como por ejemplo la peatonalización de la avenida de El Molinón, cuyo coste se ha elevado de 103.000 euros a 1,3 millones, y en estos momentos carece de toda necesidad", ha recalcado, no obstante Barcia, en nota de prensa.

Eso sí, ahora que va a dejar de ser gratuito, ha apostado por que, al menos durante unos meses, y desde el punto de vista de seguridad, a partir del día 15 de mayo se elimine el pago en efectivo y solo se pueda viajar con tarjeta ciudadana o abonos transporte. "Esta medida permitiría reducir el contacto entre el conductor y los pasajeros", ha apuntado el concejal forista.

Para Barcia, es lógico que los ciudadanos busquen alternativas como el uso del coche particular que proporciona una mayor sensación de seguridad, aislamiento e independencia, "por lo que no debe penalizarse su uso", ha defendido, no obstante.

Ha arremetido, en este caso, contra acciones del Gobierno local como es el intento de "colar" las peatonalizaciones temporales de algunas vías principales de la ciudad como permanentes, con la excusa de liberar espacio para los peatones.

A su modo de ver, suponen un "riesgo" para la vida de la ciudad, ya que si miles de gijoneses deciden no usar el transporte público, por miedo a contagiarse, y tampoco van a poder acceder en su vehículo particular, se acabarán quedando en su casa o yendo a sitios donde sí puedan acceder.

"Estos cierres de vías principales también ponen en peligro al propio autobús, como medio de transporte, porque limita sus tiempos y sus destinos", ha sostenido, quien cree que "desde un punto de vista económico estas medidas, de ser permanentes, lastrarán la recuperación del pequeño comercio, especialmente el del centro de la ciudad, que quedará aislado".