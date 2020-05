Ribó cree que no hubo aglomeración en la Basílica de València: "No hay comparación con Ifema en Madrid"

20M EP

El alcalde de València, Joan Ribó, ha manifestado que cree que no hubo aglomeración ante la Basílica de la ciudad este domingo, cuando se mostró desde el templo una imagen de la Virgen de los Desamparados. "No se sacó la imagen de la Mare de Déu fuera de la Basílica y quien tenga que analizar los hechos, que analice. Mi impresión es que no hay aglomeración en comparación con Ifema Madrid".