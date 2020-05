Susanna Griso comparte las impactantes medidas de seguridad que siguen sus maquilladoras antes de 'Espejo Público'

Desde que se decretara el estado de alarma por coronavirus, los presentadores y colaboradores de televisión han estado acudiendo a sus puestos de trabajo sin pasar antes por sus maquilladores y peluqueros. Ahora, aunque Madrid aún continúe en la fase 0, los profesionales de estética ya están trabajando. Así lo ha demostrado este lunes Susanna Griso con una imagen en Instagram.

La conductora de Espejo Público ha compartido con sus seguidores una fotografía junto a su equipo de maquillaje y peluquería. Sin embargo, aunque se trata de una imagen de lo más inocente, resulta impactante comprobar cómo van vestidas las dos profesionales que posan junto a la periodista.

Con tal de evitar el contagio por coronavirus, las trabajadoras aparecen en la instantánea enfundadas en sus batas desechables y protegiéndose el rostro con mascarilla y pantallas protectoras. En cambio, Griso, ya preparada para acceder al plató de Atresmedia, no utiliza ningún equipo de protección.

"Tras casi dos meses, vuelve mi equipo de maquillaje y peluquería. Se me ha hecho larguísimo...", ha escrito la presentadora en su última publicación, que ya recoge más de 4.000 'me gusta' y que reúne comentarios que dividen a sus seguidores. Mientras algunos critican que Griso no aparece protegida, otros se alegran por la noticia y le escriben halagos.

El pasado 1 de abril, la comunicadora desveló en Espejo Público qué rutina de maquillaje seguía ante la ausencia de profesionales en las instalaciones de Atresmedia. Griso contó que se maquillaba y peinaba ella misma antes de comenzar el programa y que, a las 8:30 horas, hacía una videollamada con sus maquilladoras para que le dieran el visto bueno.