Anabel Pantoja es duramente criticada por practicar deporte al aire libre durante la cuarentena

Anabel Pantoja ha sido una de las reinas de esta cuarentena, ¿qué habría sido de muchos sin sus desternillantes vídeos de TikTok? Ahora en la desescalada su nombre vuelve a sonar, pero no son halagos lo que recibe.

Durante el confinamiento, hemos podido ver a la sobrina de Isabel Pantoja realizando rutinas de ejercicio para seguir manteniéndose sana y en forma mientras sacaba una sonrisa a sus fans. Pero cuando ha llegado el momento de volver a practicar su deporte favorito, muchos se lo han reprochado.

Con un vídeo que subía haciendo paddle surf, la colaboradora de Sálvame demostraba su pasión por ese deporte: "Me he levantado muy temprano, ni he desayunado, y me he venido a hacer una de las cosas que hacía mucho tiempo no podía realizar. Os lo dedico, a todos aquellos que no podéis ver el mar. Con esto yo ya me conformo”, comentaba a sus seguidores.

Anabel está pasando la cuarentena en Gran Canaria junto a su prometido Omar Sánchez, oriundo de la isla, y en cuanto la ley lo ha permitido, ambos han vuelto al mar a hacer deporte. Poco después de que este hecho se diera a conocer, le llegaron varias críticas de aquellos que consideraban que no estaba permitido realizar ese tipo de actividad durante el confinamiento.

La celebrity ha respondido a estos mensajes de forma tajante y contundente: "Para todas esas personas que opinan sobre las normas: puedo hacer deporte de 6 de la mañana a 10 (hora canaria). Unos pueden correr, otros pueden montar en bici y yo hago paddle surf", sentenciaba.

Además, también ha querido añadir a su aclaración que los federados cuentan con todas las horas del día para poder practicar deporte.