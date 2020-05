Reapertura generalizada del pequeño comercio gallego, mientras las terrazas puestas son "puntuales"

De ello han informado diferentes asociaciones de hosteleros y comerciantes consultados por Europa Press. Esta mañana del primer día de la fase 1 ya se han podido ver algunas terrazas con clientes en localidades gallegas, pero el sector esperará de forma generalizada, al menos, hasta la fase 2 de la desescalada para abrir, pues a partir del 25 de mayo se permitirá tener operativo el 50% del interior de los locales.

El presidente de la Federación Galega de Comercio, José María Seijas, cifra en "casi el 100%" las tiendas que han decidido abrir este 11 de mayo, porque "la capacidad de resistencia del comerciante acaba sin ingresos".

Explica que el pequeño comercio -en esta fase solo pueden abrir establecimientos de menos de 400 metros cuadrados- abre "cumpliendo las normas, aunque no estén totalmente claras".

Con todo, apunta que "la confianza del consumidor está muy baja, y cuando esto sucede las ventas se contraen". "Lo que sabemos de antemano es que no van a ser ventas al 100%, esto tardará en regularizarse, por lo tanto, los gastos también tendrían que ir en ese sentido", agrega.

Así, se demanda que los ERTE vayan más allá del mes de junio, porque "la recuperación del personal tiene que ser progresiva". "No puede ser que los gastos sean al 100% y las ventas al 10%", deja claro.

"Esperemos que se siga el mensaje que estamos lanzando, de que el comercio es de todos y que se necesita para que las localidades sigan teniendo vida", afirma sobre el apoyo del consumidor.

MEDIDAS DE HIGIENE

Según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno advierte de que se deberá garantizar una distancia mínima de dos metros entre clientes, y en los locales comerciales en los que no sea posible mantener esa separación, se permitirá únicamente la permanencia dentro del local de un solo cliente. Además, se deberá habilitar un horario especial para personas mayores de 65 años.

El Ejecutivo insta a extremar la medidas de limpieza en los comercios, por lo que se prohíbe el uso de los aseos de los establecimientos comerciales por parte de los clientes, salvo en caso de que fuera "estrictamente necesario".

En los comercios no se podrá a disposición de los clientes productos de prueba como cosméticos o productos de perfumería, mientras que los probadores deberán utilizarse por una única persona y limpiarse y desinfectarse después de su uso.

Además, en el caso de que un cliente se pruebe una prenda que posteriormente no adquiera, ésta se deberá higienizar, al igual que las devoluciones de prendas que realicen los clientes.

A este respecto, tiendas de moda como la firma gallega Aldolfo Domínguez ha anunciado que reabre este semana 18 establecimientos en España. En Galicia, será a partir del martes en Ourense, Pontevedra y Santiago.

Multitud de empresas vuelven a la actividad, desde las oficinas de atención al cliente en Naturgy, hasta la red de sucursales bancarias. Aunque centros comerciales permanecen cerrados en esta fase y a la espera de que establecimientos de más 400 metros cuadrados puedan reabrir, Ikea ha decidido levantar la persiana en su Tienda Sueca de alimentación de A Coruña.

VUELTA AL TERRACEO

El Gobierno permite en la fase 1 de la desescalada la reapertura al público de terrazas al aire libre de bares y restaurantes limitando al 50% el aforo y con una ocupación máxima permitida de 10 personas por mesa o agrupación de mesas.

En Galicia esas aperturas son solo "puntuales" y "anecdóticas". Además, en casi todos los casos de terrazas puestas este lunes se hace solo con el propietario trabajando, sin que se den de alta a empleados.

El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Pontevedra, César Ballesteros, calcula que las terrazas que han abierto equivalen a menos del 5% de los establecimientos.

Explica que los hosteleros "tienen muchas dudas desde el punto de vista legal y económico", ya que "la normativa salió ayer (por el domingo)", por lo que se recomienda que "no se abra todavía o se haga paulatinamente". Además, la previsión de tiempo no acompaña para esta semana y se esperan precipitaciones, pero "el cliente no se puede resguardar si empieza a llover", pone de ejemplo.

Ballesteros también asegura que la apertura de hoteles es "mínima", pues tan solo lo hacen algunos con clientela de trabajadores, porque "no hay turistas".

En Pontevedra, el propio alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, se ha ido de terraceo, en un día en el que el Ayuntamiento ha presentado un plan Impulsa para el pequeño comercio.

En el caso de A Coruña, el presidente de los hosteleros, Héctor Cañete, indica que "han abierto algunos locales", "muy poca gente", dado que "así no compensa, solo con el 50% de la terraza".

Define como "simbólica" la vuelta a la actividad, pues "se está abriendo por extrema necesidad". Se espera que a partir del 25, "si se pasa de fase" y hay más flexibilización de condiciones para la hostelería, haya mayor reactivación.

Tan solo terrazas para cafés, refrescos o cañas, pues "los restaurantes no abren, porque la gente no se va a sentar a comer en las terrazas, ni están las neveras preparadas". Además, los alojamientos turísticos "no van a abrir nada" por ahora, porque "la movilidad interprovincial no se permite" y "hay miedo en la población".

Cañete identifica que no se puede "sacar a la gente de los ERTE con esta situación de incertidumbre". Por ello, pide que "se puedan prorrogar", ya que "no puedes trabajar al 50% con el 100% de la plantilla". Y es que si un empresario decide abrir su local esta semana, pero ve que con el paso de los días no le compensa "no puede volver al ERTE por fuerza mayor", "con lo cual ya habría que pagar los seguros sociales"

En Lugo, el presidente de la asociación de hosteleros, Cheché Real, resalta la "poca incidencia" de este arranque "anecdótico" del terraceo, que se limita a casos como la Praza de España y Campo Castelo en la ciudad amurallada.

En la capital de Galicia, el alcalde, Xosé Antonio Sánchez Bugallo, remarca que la reapertura de la hostelería será "paulatina", mientras los negocios vinculados al turismo "serán los últimos en abrir", aunque prevé un nivel de "cierta normalización" a partir del 25 de mayo. Se han visto terrazas en zonas como la Praza Roxa y algunos puntos del casco histórico y alrededores.

El regidor compostelano no espera que los hoteles reabran hasta finales de junio o principios de julio. Mientras, los comercios comienzan a "reactivarse".

Los hosteleros deberán evitar en las terrazas el uso de cartas de uso común, apostando por el uso de dispositivos electrónicos propios, pizarras o carteles. Además, se eliminarán en las mesas para evitar contagios productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras, y se priorizará el uso de monodosis desechables.