La oposición carga contra Puig por crear "falsas expectativas" y el Botànic defiende la gestión sanitaria

Así lo han denunciado sus portavoces después de que Puig haya reiterado este lunes que no comparte la decisión del Ministerio de Sanidad, además de pedir explicaciones y rechazar cualquier "intencionalidad política" en el cambio de la fase 0 a la 1 de desescalada, a la que solo han entrado 270 municipios.

Isabel Bonig (PP) ha insistido en que Puig "miente" cuando dice que desconocían los criterios de Sanidad y ha recordado que la subdirectora de Epidemiología, Herme Vanaclocha, forma parte del comité que asesora al Gobierno, por lo que "hay una relación fluida". Ha recordado que ella dijo que "como no le gusta el fútbol, no sabía que 2.000 italianos llegaban a Valencia y 2.000 valencianos al epicentro de la pandemia sin una sola medida".

"No basta con quejarse, tiene que dar la cara", ha recalcado, porque "no se trata de aprobar el examen con matrícula, sobresaliente o suficiente, sino de salvar vidas". Y ha hecho hincapié en que PSPV y Compromís "no pueden acusar a Pedro Sánchez de mentir", invitándoles a usar la fuerza de sus votos con sus diputados o ir a los tribunales.

Bonig ha vuelto a exigir así la comparecencia urgente de Puig en Les Corts para explicar los datos remitidos al Ministerio, donde "se determina clarísimamente que solo hay 44.000 PCR en la Comunitat, con la que se pueden hacer 9.200 al día y solo hay reservas para cuatro días". "Sin tener un mapa epidemiológico claro, era muy difícil pasar de fase", ha subrayado.

De Ciudadanos, Toni Cantó ha lamentado que los valencianos tengan que "pagar la falta de coordinación, el mal trabajo del Consell y la nula transparencia de Sánchez y Puig", dos gobiernos que "se dedican a intentar confundir para no asumir que la responsabilidad es compartida".

"El Consell dijo que pasaríamos de fase sí o sí porque éramos sobresalientes y esto hizo que muchos empresarios se prepararan para la reapertura", ha recordado, lo que ve como "un duro golpe para la economía valenciana". También considera reprochable que "no se haya hecho el trabajo de seguimiento de posibles contagios y de pruebas masivas" y ha puesto en duda el papel de la Conselleria de Transparencia "en el momento que más se necesita".

Y por parte de Vox, Ana Vega ha coincidido en que el mantenimiento de la fase 0 es "triste" para los empresarios que habían invertido para reabrir este lunes y en que el informe enviado a Sanidad "no contiene datos reales". "Queremos saber quién miente, si Puig o Sánchez", ha aseverado.

PSPV: "HAY QUE CONOCER LOS MECANISMOS PARA AVANZAR"

En cambio, entre los partidos del Botànic II, Manolo Mata (PSPV) ha defendido que el Consell trabaja con los "nuevos criterios" del Ministerio tras conocer este lunes que el "elemento clave" para pasar a la fase 1 son las pruebas PCR a enfermos leves, mediante "un plan para que todos tengan la posibilidad de hacerse ese test".

El síndic socialista ha argumentado que, si hasta ahora no se hacían, era porque "siguiendo los criterios del Gobierno" se priorizaban los enfermos graves, sanitarios y fuerzas de seguridad. Ha recordado que hay que "conocer los mecanismos para poder avanzar" y ha hecho un llamamiento a avanzar desde la prudencia, además de confiar en que la Comunitat tenga "una presencia importante" en los fondos de 16.000 millones no reembolsables.

Ante "una manera irresponsable de gestionar la crisis la de Trump o Bolsonaro", Mata ha alabado "la manera responsable de hacerlo, como está pasando en todas las comunidades salvo alguna excepción: Existe una sintonía en defender nuestro territorio, defender nuestros derechos e intentar tener el máximo de información".

Fran Ferri (Compromís) ha destacado el esfuerzo de transparencia de la Generalitat y ha urgido al Gobierno a hacer lo mismo "con criterios objetivos claros". Se ha preguntado "por qué buena parte de la Comunitat no ha pasado y, en cambio, a la hora de repartir el dinero nos dicen que estamos muy bien y no necesitamos más".

Y de Unides Podem, Naiara Davó ha asegurado que el Consell ha sido "pionero" en la gestión de la crisis, remarcando que no se trata de una competición ni un examen: "Estamos ganando esta batalla, las cifras son alentadoras, pero no podemos confiarnos".

Eso sí, ha hecho hincapié en que la Generalitat siguió "a rajatabla" los criterios del Ministerio en las PCR y ha confiado en que la sanidad pública está preparada para las pruebas obligatorias en atención primaria. También ha señalado que hay departamentos de salud que se ven "perjudicados" por los grandes núcleos de población.